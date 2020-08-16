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敏感單位憲兵引誘女童拍猥褻影片 遭法辦汰除

影／男子到大雪山未回家 今被發現陳屍雪山橋下警消吊掛遺體

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

楊姓男子8月13日開車到台中大雪山森林遊樂區未回家，家人報案，警消人員搜尋後，今天在雪山橋下發現楊男遺體，正吊掛上岸，並報請檢察官相驗，查明他死因。

台中市和平警分局雪山派出所昨天下午5時19分接獲民眾報案，說他父親65歲楊男開轎車到大雪山森林遊樂區附近恐發生意外，請求協尋，雪山派出所警員李玉章立即趕往現場，在雪山路32公里處發現楊男車輛停放路旁，和平消防分隊員隨後也抵達現場會同連夜搜尋。

連續3天出動警方、消防、民間搜救人員、搜救犬及空拍機搜尋，家屬也到場找尋，都未尋獲，今天早上，雪山派出所及大棟派出所警力3人、林務局1人、苗栗山城救難團體10人、台中市救難團體2人、台中市穿山甲救難團體16人、台灣國際救難團體6人共38人，在雪山路32公里處集結搜尋，其中8人在雪山路32.5公里，雪山橋往下垂降約100公尺搜尋，早上尋獲大體，聯絡園區及工作站進行吊掛作業，已順利吊掛運送大體至道路上，等檢察官相驗。

一名男子被發現陳屍台中雪山橋下，今天被吊掛上岸。記者游振昇／翻攝
一名男子被發現陳屍台中雪山橋下，今天被吊掛上岸。記者游振昇／翻攝

雪山 台中市 森林遊樂區

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