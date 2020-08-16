見傷者轉院途中脫離前導車 警心急鳴笛攔阻遭記申誡
許男8月12日騎機車載妻自撞倒地受傷，先被救護車送醫治療，後由許的兒子開車載送轉院，許兒因半途心急抄捷徑未跟著前導警車走，在後跟車的楊姓警員見狀一路鳴笛追趕到醫院，被批評不當。今天警方出面表示，楊員當時想釐清有無酒駕情勢「鳴笛攔車」，處理方式不當，經調查有違失已記申誡1支，並向民眾道歉。
許兒在臉書爆料公社上指出，警察到底是依照哪一條法律可要求送急診室民眾途中路邊停車，看警察比對監視器翻拍畫面？許兒認為，警察未查證清楚就攔阻重傷送急診民眾，過程中一路鳴笛追趕，到院區也沒提早關閉警笛，從頭到尾的處置過程充滿爭議。
據瞭解，士林警分局8月12日凌晨獲報中山北路五段車禍，文林派出所楊姓警員執勤，抵達現場，發現許姓夫妻共乘一機車自撞受傷，聞到許男身上有酒味，先讓救護車送2人到陽明醫院。由於許姓夫妻平時在振興醫院就醫，許兒於是開著私車送父母轉院，途中由交通分隊車輛作為前導車，楊員騎機車在後。
但途中許兒認為警方繞路，心急自行轉彎行駛，楊誤以為是藉故離開，隨即鳴笛上前攔車，想確認已調閱監視器，確認是否有酒駕情勢，與許兒發生爭執。
士林警分局表示，案發後楊抵達事故現場後，通知派出所調閱監視器釐清有無酒駕，但尚未釐清事實，於送醫途中上前鳴笛攔車，事後調查有酒氣的許男並無酒駕，全案經督察組調查認為確有違失，鳴笛攔車有所不當，已核予申誡處分在案，文林所長和楊員前往醫院致歉，希獲得諒解。
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