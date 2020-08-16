影／台中知名JMall變電箱起火 消費者直擊火光四濺
台中市西屯區知名美食廣場JMall昨天下午傳出變電箱起火意外，有消費者直擊變電箱短路起火過程，並以手機錄影，發布到臉書社團「爆料公社」，影片中變電箱除了發出爆音外，還有火光四濺，消費者也聞濃濃燃燒塑膠的氣味，台中市消防局獲報後以乾粉滅火器滅火，火勢在5分鐘內撲滅，初步研判是變電箱短路才釀成火勢，詳細的起火原因，有待消防局火調科調查釐清。
台中市消防局昨天下午2時44分獲報，台中市西屯區美食廣場JMall傳出變電箱起火意外，商場後側建築物外有一電力變電箱短路有爆音、起火燃燒，消防局派遣工業區及黎明分隊，出動各式消防車5輛、救護車1輛、消防人員15名，由工業區小隊長鄭嘉復帶隊出勤。
台中市工業區消防分隊到場發現，現場為建築物外變電箱起火燃燒，沒有燃燒到建築物之餘，利用乾粉滅火器撲滅火勢後，由台電人員後續處置，現場無人員傷亡，初估財損約5萬元，燃燒面積約5平方公尺，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言