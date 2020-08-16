影／台中知名JMall變電箱起火 消費者直擊火光四濺

台中市西屯區知名美食廣場JMall昨天下午傳出變電箱起火意外，有消費者直擊變電箱短路起火過程，並以手機錄影，發布到臉書社團「爆料公社」，影片中變電箱除了發出爆音外，還有火光四濺，消費者也聞濃濃燃燒塑膠的氣味，台中市消防局獲報後以乾粉滅火器滅火，火勢在5分鐘內撲滅，初步研判是變電箱短路才釀成火勢，詳細的起火原因，有待消防局火調科調查釐清。

台中市消防局昨天下午2時44分獲報，台中市西屯區美食廣場JMall傳出變電箱起火意外，商場後側建築物外有一電力變電箱短路有爆音、起火燃燒，消防局派遣工業區及黎明分隊，出動各式消防車5輛、救護車1輛、消防人員15名，由工業區小隊長鄭嘉復帶隊出勤。