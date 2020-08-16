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影／中警開團職人探索 偏鄉學童當「小小分局長」
台中市警局在2018、2019年暑假期間，連續2年舉辦「小小警察體驗營」，曾創下破萬人報名紀錄，活動內容亦廣受各界好評。今年因考量疫情因素無法擴大舉行，轉型與兒童福利聯盟文教基金會合作，邀請偏鄉學童體驗「一日分局長」活動，活動今天上午在台中市警局會議室舉辦，一共邀請20名學童到場體驗，除了宣導反毒知識外，也讓學童探索警察職場的工作。
台中市警局長楊源明說，此次活動由婦幼警察隊與兒童福利聯盟文教基金會合作，滿足20位偏鄉小學低年級學生體驗當警察的小心願，活動中模擬開會程序、專案提報、討論提案等開會過程，從中學習在公眾場合能自信表達、靈活應對；也讓小小分局長們觀看婦幼警察隊暑期即將推出的兒童保護宣導線上劇場「迷途的小崔蒂」首映場，提醒小小分局長們能警覺危險情境，保護自身安全。
楊源明表示，台中市治安平穩，肅槍、掃黑、緝毒、防詐等工作皆為六都第一；婦幼警察隊亦積極推動兒童保護工作，榮獲警政署「108年下半年度保護婦幼安全、辦理性侵害案件」工作評核特優獎，是安全宜居的城市。
楊源明提醒小小分局長們要「支持警察」，活動後回去不要忘記跟家人及同學分享，要遠離毒品及拒絶來路不明的食物或飲料，當一個稱職的「小小分局長」。
台中市警局婦幼隊在活動現場精心設計，擺設用合成板訂製而成的小型派出所值班台、警察盾牌、無線電、警槍、手銬等各式警用裝備及仿真毒品，20位小小分局長開心地拿起每一樣警用裝備拍「網紅照」留念，也藉此更了解警察工作。（影片受訪者為台中市警局長楊源明）
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