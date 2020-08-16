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敏感單位憲兵引誘女童拍猥褻影片 遭法辦汰除

女學生獨自受困線西海灘 海巡署暗夜救人成功

中央社 / 彰化縣16日電

彰化縣一名15歲女學生疑因遭人欺負，獨自一人到線西鄉海灘散心，未注意潮汐變化受困海中，岸巡隊到場見少女快被海流帶走，趕緊穿救生衣下海救人，所幸少女僅腳擦傷，後續交相關單位介入關心。

海洋委員會海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所上尉副所長洪瑋隆今天說，昨天晚間接獲民眾報案指一名女子受困線西鄉肉粽角沙灘13號風車前方海域沙洲，安檢所人員立即趕赴，同時通報彰化縣消防局第一大隊線西分隊協助。

洪瑋隆表示，隊員抵達現場發現女子距離岸邊約50公尺，且載沉載浮、大聲呼救，情況非常危險，隨時可能被海流帶往外海，海巡人員立即穿救生裝備下水，並將這名女子順利拖帶上岸，經初步檢查，這名女子除雙腳擦傷，其餘無明顯外傷。

洪瑋隆說，經查這名女子只有15歲，據了解因心情不佳，所以搭計程車到彰化縣肉粽角沙灘看海，未注意潮汐變化才受困海中；彰化沿岸漲潮速度快，外來民眾及車輛常因不了解潮汐及海岸地形而受困，呼籲民眾應先查詢潮汐時間及海岸特性，以免發生意外。

海巡署 安檢

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