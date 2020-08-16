男因收費爭議咆哮醫院 勸導民眾被告傷害
北市一名60歲于姓男子昨天在台北市立聯合醫院和平院區因醫藥費問題而咆哮，同時未戴口罩，現場民眾勸導未果，進而發生拉扯衝突，警方獲報立即派員到場處理，于男驗傷後提告。
台北市警察局中正第二分局今天發布新聞稿表示，于男昨天上午11時30分許於和平院區，因自認院方疑多收醫藥費款項而咆哮，現場也未戴口罩，院內其他民眾上前勸導不聽，其中一人過程中和于男發生拉扯，旁人見狀隨即向110報案。
警方獲報後，立即派遣優勢警力於2分鐘內到院排除，但當場只見未戴口罩的于男坐在院內櫃檯前座椅上，和于男發生糾紛的民眾則已離開現場，現場已無糾紛情事。
于男隨後向警方表示，他已自行驗傷後並至派出所報案，中正二分局也聯絡院方並調閱相關監視錄影器畫面，循線確認涉案男民眾身分中，全案後續將依法處置。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言