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影／小黃搶快左轉對撞沒開燈機車 騎士空中翻滾3圈送醫
新北市林口區公所旁，今天凌晨3時許發生車禍，1名24歲吳姓男子深夜騎機車竟然未開大燈，與未依路面標線行駛的左轉計程車迎面對撞，騎士彈飛騰空翻轉3圈重重摔下，腿部先著地，幸無生命危險。
據了解，63歲陳姓司機聲稱當時剛起床不久，駕駛租來的計程車打算先去加油，準備開始做生意。他從仁愛路一段左轉中興街，在路口瞬間迎面撞上對向直行仁愛路的機車，吳姓騎士整個被撞飛空中翻轉3圈落地，左腿骨折由救護車送醫手術急救。雙方均未喝酒。
警方初步調查，事發路口深夜時段閃黃燈，機車夜間高速行駛卻未開大燈，計程車左轉未依地面標線行駛，搶快駛入來車道（逆向），是車禍主要肇因，但雙方的肇責比例還需要進一步調查釐清。
林口警分局呼籲，用路人行經路口應放慢車速，並遵守左轉禮讓直行、支道禮讓幹道、停看聽等原則，才能確保彼此的安全，多點禮讓，才能平安返家。
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