心智障礙青年搭公車趴趴走 基隆女警手牽手護送他回家

領有身心障礙手冊的陳姓男子沒帶錢，獨自在基隆市深澳坑地區上公車，跟司機說要去台北。司機察覺有異報案，女警梁筱涵將他帶回派出所，查出他戶籍在新北市板橋區，後來男子說阿爸在基隆某處社區家裡睡覺，循線查出居住地，牽著他的手平安送回家。

基隆市警二分局今早表示，「110」勤務指揮中心13日接獲基隆市公車司機報案，指陳男上車後，身上沒有公車卡，也沒有帶錢付車資，而且說要去台北。從言行觀察與常人不太一樣，擔心無法處理及影響其他乘客，把車子開到信義國中附近站牌時，打電話請求警方協助。

警二分局東光派出所警員梁筱涵到場，與陳聊天試圖知道他的身分及住址，但他無法清楚回答年籍資料及家人聯絡方式，因此先帶回派出所，提供杯水解渴，再以人臉辨識系統查詢身分，得知他的戶籍設在板橋。

員警從陳男在深澳坑上公車，加上和他對話過程中，他曾說「阿爸在OO社區的家裡睡覺」，研判並非住在戶籍地，查詢失蹤報案資料，果然看到家人曾報案協尋，再從協尋資料找到他的家人電話，順利聯絡上對方。

梁筱涵和同仁送陳返家途中，關心陳的安全，並免出現突發狀況，一路牽著他的手，與陳的父親會合後，交由陳父接手照顧。