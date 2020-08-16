快訊

藍營防線盡失、柯選總統更難？高市長補選後的勢力消長

張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失智老翁公車牌站1小時 家人用這招讓警助他返家

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區八旬吳姓老翁12日出門訪友，在南區復興路的公車站牌下站了1個多小時，當時第三警分局正義所巡佐劉俊明騎車經過，發現吳在1個多小時前也站在該處，心想復興路的公車班次很多，應該不至於會等這麼久，熱心上前詢問，聽見老翁連訪友地址都不清楚，便先請同仁協助將其載返派出所進一步詢問，警方從吳的敬老卡套中發現家人所留的地址與聯絡資訊，順利協助吳返家。

台中市第三警分局正義所巡佐劉俊明12日下午2時許，騎車經過南區復興路、有恆街口公車站，發現吳姓老翁站於該處，當時巡佐認為，老翁應該是要等公車，所以不以為意，但1小時後巡佐騎車返回時，發現吳仍站在該處未離開，巡佐心想復興路為主要幹道，往來公車的班次很多，應不至於等了1個多小時還等不到公車，便主動上前瞭解，才知道吳已迷失方向，便請所內擔服巡邏勤務的警員張盛凱、吳振長前來協助，先將老翁帶返所進一步詢問。

經過警方仔細詢問，發現吳姓老翁疑有失智情形，對住所、身分資料都記不得，但眼尖警員在老翁身上發現一張敬老愛心卡，而卡套上就寫著老翁家屬的資料，雖撥打家屬電話無人接聽，但警員見上面的地址距離派出所不甚遠，便決定載老翁前往查看。

吳姓老翁一到住家附近即認出自家位置，家屬見到警方載著吳姓老翁回來也很訝異，不斷向警方致謝，直說「不好意思」。

家人透露，吳姓老翁疑似有失智症狀，之前在同個路口也有過迷失紀錄，因此將寫有姓名、電話及住址的聯絡資訊，黏貼在老翁出門會使用的敬老愛心卡套上，這次果然派上用場，讓警員迅速能夠協助阿公返家。

第三警分局表示，對於家中有易走失的年邁長輩，警方建議可以參考吳姓老翁家屬的做法，或向市府社會局申請防走失手鍊；另民眾若發現疑似迷途長輩時，也可主動詢問對方去處，將其留住並協助撥打電話報警或聯繫家屬，一同守護長者安全，協助他們返家。

台中市吳姓老翁12日在南區復興路疑失智迷路，警方透過家屬在敬老卡上留的地址、聯絡電話，順利協助老翁返家。圖／第三警分局提供
台中市吳姓老翁12日在南區復興路疑失智迷路，警方透過家屬在敬老卡上留的地址、聯絡電話，順利協助老翁返家。圖／第三警分局提供
台中市吳姓老翁12日在南區復興路疑失智迷路，警方透過家屬在敬老卡上留的地址、聯絡電話，順利協助老翁返家。圖／第三警分局提供
台中市吳姓老翁12日在南區復興路疑失智迷路，警方透過家屬在敬老卡上留的地址、聯絡電話，順利協助老翁返家。圖／第三警分局提供

老翁 公車 失智症

延伸閱讀

高雄市長補選 老翁選票蓋私章 情急撕票觸法

「往滑瀑步道2700m」指標救迷路老翁一命 搜救人員送醫

診查失智 高市大同醫院導入人工智慧

老翁臨終托孤愛犬 米娜寂寞度過百日等新家

相關新聞

預拌車衝出國道墜落30公尺 司機受困無生命跡象救出

一輛預拌混凝土車今天上午近11點，行經國道一號南下底端要承接高架道路，疑似轉彎不慎，當場衝出護欄墜落地面，掉在高雄前鎮區...

台南市安平區民宅火災 佛廳竄火舌8人逃生

台南市安平區華平路一棟6樓民宅，今天中午近12時發生火災，有明火從6樓佛廳竄出，消防人員馬上到場出水滅火，唐姓屋主一家8...

影／小黃搶快左轉對撞沒開燈機車 騎士空中翻滾3圈送醫

新北市林口區公所旁，今天凌晨3時許發生車禍，1名24歲吳姓男子深夜騎機車竟然未開大燈，與未依路面標線行駛的左轉計程車迎面...

上大夜班精神不濟 苗栗小黃運將一早銅鑼街頭連環撞

一輛計程車今天上午6點9分左右在苗栗縣銅鑼鄉市區中正路，一路10幾公尺擦撞騎樓攤車、1輛停車，及路旁盆栽等，現場一片混亂...

心智障礙青年搭公車趴趴走 基隆女警手牽手護送他回家

領有身心障礙手冊的陳姓男子沒帶錢，獨自在基隆市深澳坑地區上公車，跟司機說要去台北。司機察覺有異報案，女警梁筱涵將他帶回派...

失智老翁公車牌站1小時 家人用這招讓警助他返家

台中市南區八旬吳姓老翁12日出門訪友，在南區復興路的公車站牌下站了1個多小時，當時第三警分局正義所巡佐劉俊明騎車經過，發...

台中大里中興路今凌晨1分鐘2車禍 相距僅百公尺

台中市中興路二段今天凌晨在1分鐘內連續發生兩件車禍，且相距僅約1百公尺，令據報前往處理的警方也一時以為是否聽錯，或兩案有...

影／不滿老闆積欠加班費 牛排館員工砸店後逃逸

台中市中區中華路今天零時許傳出糾紛案件，警方到場時，涉案人已離開，警方詢問店家，店家表示，一名王姓員工因為薪資問題不滿，...

台南7月13起火燒車事件 消防局：上路前記得五油三水

台南市消防局統計指出，今年度截至7月台南市共發生66起車輛火災事件，其中7月份就發生13件，占了約總件數20%，經調查分...

女山友登南湖大山跌落邊坡受傷 直升機前往救援

登山隊伍昨天登南湖大山返回山莊途中，一名女山友不慎滑落邊坡受傷，台中市消防局今天申請直升機要救援，消防署評估山上雲層氣候...

無颱風助長繁殖 虎頭蜂螫人頻傳

時值虎頭蜂築巢繁殖季節，加上今年尚無颱風侵台，虎頭蜂大量繁殖，導致民眾遭蜂螫意外頻傳，台東縣消防局統計全縣截至昨天已接獲...

賒帳買遊戲點數不成 27歲男「水鴛鴦」放炮報復釀傷

27歲余姓男子今晚6時許於台北市一間網咖消費，因欲賒帳購買遊戲點數不成，故狹怨以點燃的炮竹水鴛鴦朝店家丟擲，未料鞭炮炸裂...

熱門新聞

合康連鎖藥局疑售來源不明口罩 營運長遭到收押禁見

高雄爆中醫師涉性侵女患者 3度「指侵」已知2女受害

子女求輕判！涉持榔頭打死久病夫 阿嬤出庭說：很後悔

徐永明300萬謎團 檢定調借貸 5大疑點

土庫製造木門及印刷工廠大火1人燒傷 濃煙高竄天際

夫妻吵架機師老公情緒失控 拿結婚照相框砸破老婆頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。