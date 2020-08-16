失智老翁公車牌站1小時 家人用這招讓警助他返家

台中市南區八旬吳姓老翁12日出門訪友，在南區復興路的公車站牌下站了1個多小時，當時第三警分局正義所巡佐劉俊明騎車經過，發現吳在1個多小時前也站在該處，心想復興路的公車班次很多，應該不至於會等這麼久，熱心上前詢問，聽見老翁連訪友地址都不清楚，便先請同仁協助將其載返派出所進一步詢問，警方從吳的敬老卡套中發現家人所留的地址與聯絡資訊，順利協助吳返家。

台中市第三警分局正義所巡佐劉俊明12日下午2時許，騎車經過南區復興路、有恆街口公車站，發現吳姓老翁站於該處，當時巡佐認為，老翁應該是要等公車，所以不以為意，但1小時後巡佐騎車返回時，發現吳仍站在該處未離開，巡佐心想復興路為主要幹道，往來公車的班次很多，應不至於等了1個多小時還等不到公車，便主動上前瞭解，才知道吳已迷失方向，便請所內擔服巡邏勤務的警員張盛凱、吳振長前來協助，先將老翁帶返所進一步詢問。

經過警方仔細詢問，發現吳姓老翁疑有失智情形，對住所、身分資料都記不得，但眼尖警員在老翁身上發現一張敬老愛心卡，而卡套上就寫著老翁家屬的資料，雖撥打家屬電話無人接聽，但警員見上面的地址距離派出所不甚遠，便決定載老翁前往查看。

吳姓老翁一到住家附近即認出自家位置，家屬見到警方載著吳姓老翁回來也很訝異，不斷向警方致謝，直說「不好意思」。

家人透露，吳姓老翁疑似有失智症狀，之前在同個路口也有過迷失紀錄，因此將寫有姓名、電話及住址的聯絡資訊，黏貼在老翁出門會使用的敬老愛心卡套上，這次果然派上用場，讓警員迅速能夠協助阿公返家。