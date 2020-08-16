台中大里中興路今凌晨1分鐘2車禍 相距僅百公尺
台中市中興路二段今天凌晨在1分鐘內連續發生兩件車禍，且相距僅約1百公尺，令據報前往處理的警方也一時以為是否聽錯，或兩案有關聯，但等再次確認，才知兩案是毫不相關的兩個案件，且所幸兩案4人都僅受輕傷。警方進行酒則，受測者均無酒精反應。
據了解，第1案是李姓女市民凌晨零時22分開車由市區沿中興路二段往霧峰方向行駛，在中興路二段383號前突然右側擦撞到停放在路邊兩輛轎車。李女轎車右前方凹、輪胎掉落，被撞兩車亦受損，所幸李女僅手部受傷。她在肇事後說是因一時頭暈才發生事故。
1分鐘後，騎機車的李姓男子載著友人也是由中興路往霧峰方向行駛，但在經過德芳路左轉時，與左後側同向的另名朱姓男子機車撞上，兩車3人都因此倒地，所幸3人都僅受擦傷，並無大礙。
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