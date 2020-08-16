聽新聞
test
0:00 / 0:00
上大夜班精神不濟 苗栗小黃運將一早銅鑼街頭連環撞
一輛計程車今天上午6點9分左右在苗栗縣銅鑼鄉市區中正路，一路10幾公尺擦撞騎樓攤車、1輛停車，及路旁盆栽等，現場一片混亂，計程車駕駛李姓男子酒測值為零，他指稱因精神不濟肇禍，全案由警方調查處理中。
苗栗警察分局銅鑼分駐所接獲報案到場處理，查出一輛計程車沿著中正路，先後擦撞停放在騎樓的火雞肉飯、排骨酥麵湯攤車，及隔壁騎樓的1輛轎車，路邊盆栽也遭波及碎片噴飛，首當其衝的餐車老板夫妻早起運動沒在家，接獲通知趕回家，發現生財器具受損嚴重，好多天不能做生意，直呼損失慘重。
警方初步調查，李姓男子（55歲）先前在台北開計程車，因為洗腎返鄉當保全，大夜班下班，想要到市區買早餐給父親吃，精神不濟發生肇事，車禍原因及責任進一步調查釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言