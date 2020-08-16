上大夜班精神不濟 苗栗小黃運將一早銅鑼街頭連環撞

一輛計程車今天上午6點9分左右在苗栗縣銅鑼鄉市區中正路，一路10幾公尺擦撞騎樓攤車、1輛停車，及路旁盆栽等，現場一片混亂，計程車駕駛李姓男子酒測值為零，他指稱因精神不濟肇禍，全案由警方調查處理中。

苗栗警察分局銅鑼分駐所接獲報案到場處理，查出一輛計程車沿著中正路，先後擦撞停放在騎樓的火雞肉飯、排骨酥麵湯攤車，及隔壁騎樓的1輛轎車，路邊盆栽也遭波及碎片噴飛，首當其衝的餐車老板夫妻早起運動沒在家，接獲通知趕回家，發現生財器具受損嚴重，好多天不能做生意，直呼損失慘重。