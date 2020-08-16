快訊

川普弟弟去世享年72歲 川普：他是我最好的朋友

內埔殘暴男連續棍打老翁18下致死 還縱火燒車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上大夜班精神不濟 苗栗小黃運將一早銅鑼街頭連環撞

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛計程車今天上午6點9分左右在苗栗縣銅鑼鄉市區中正路，一路10幾公尺擦撞騎樓攤車、1輛停車，及路旁盆栽等，現場一片混亂，計程車駕駛李姓男子酒測值為零，他指稱因精神不濟肇禍，全案由警方調查處理中。

苗栗警察分局銅鑼分駐所接獲報案到場處理，查出一輛計程車沿著中正路，先後擦撞停放在騎樓的火雞肉飯、排骨酥麵湯攤車，及隔壁騎樓的1輛轎車，路邊盆栽也遭波及碎片噴飛，首當其衝的餐車老板夫妻早起運動沒在家，接獲通知趕回家，發現生財器具受損嚴重，好多天不能做生意，直呼損失慘重。

警方初步調查，李姓男子（55歲）先前在台北開計程車，因為洗腎返鄉當保全，大夜班下班，想要到市區買早餐給父親吃，精神不濟發生肇事，車禍原因及責任進一步調查釐清。

一輛計程車今天一早在苗栗縣銅鑼鄉市區中正路，一路10幾公尺連環擦撞，現場一片混亂。記者范榮達／翻攝
一輛計程車今天一早在苗栗縣銅鑼鄉市區中正路，一路10幾公尺連環擦撞，現場一片混亂。記者范榮達／翻攝
一輛計程車今天一早在苗栗縣銅鑼鄉市區中正路，一路10幾公尺連環擦撞，現場一片混亂。記者范榮達／翻攝
一輛計程車今天一早在苗栗縣銅鑼鄉市區中正路，一路10幾公尺連環擦撞，現場一片混亂。記者范榮達／翻攝
一輛計程車今天一早在苗栗縣銅鑼鄉市區中正路，一路10幾公尺連環擦撞，現場一片混亂。記者范榮達／翻攝
一輛計程車今天一早在苗栗縣銅鑼鄉市區中正路，一路10幾公尺連環擦撞，現場一片混亂。記者范榮達／翻攝

計程車 警察 洗腎

延伸閱讀

中藥不當含鉛調劑 苗栗今年查124家無違規

苗栗男子持刀闖民宅挾持傷人 警攻堅帶回偵辦

全台15縣市大雨特報！ 苗栗、台中大雷雨

客發中心兩園區遊客突破1500萬人次 幸運兒出現在銅鑼

相關新聞

上大夜班精神不濟 苗栗小黃運將一早銅鑼街頭連環撞

一輛計程車今天上午6點9分左右在苗栗縣銅鑼鄉市區中正路，一路10幾公尺擦撞騎樓攤車、1輛停車，及路旁盆栽等，現場一片混亂...

女山友登南湖大山跌落邊坡受傷 直升機前往救援

登山隊伍昨天登南湖大山返回山莊途中，一名女山友不慎滑落邊坡受傷，台中市消防局今天申請直升機要救援，消防署評估山上雲層氣候...

台中大里中興路今凌晨1分鐘2車禍 相距僅百公尺

台中市中興路二段今天凌晨在1分鐘內連續發生兩件車禍，且相距僅約1百公尺，令據報前往處理的警方也一時以為是否聽錯，或兩案有...

影／不滿老闆積欠加班費 牛排館員工砸店後逃逸

台中市中區中華路今天零時許傳出糾紛案件，警方到場時，涉案人已離開，警方詢問店家，店家表示，一名王姓員工因為薪資問題不滿，...

台南7月13起火燒車事件 消防局：上路前記得五油三水

台南市消防局統計指出，今年度截至7月台南市共發生66起車輛火災事件，其中7月份就發生13件，占了約總件數20%，經調查分...

無颱風助長繁殖 虎頭蜂螫人頻傳

時值虎頭蜂築巢繁殖季節，加上今年尚無颱風侵台，虎頭蜂大量繁殖，導致民眾遭蜂螫意外頻傳，台東縣消防局統計全縣截至昨天已接獲...

賒帳買遊戲點數不成 27歲男「水鴛鴦」放炮報復釀傷

27歲余姓男子今晚6時許於台北市一間網咖消費，因欲賒帳購買遊戲點數不成，故狹怨以點燃的炮竹水鴛鴦朝店家丟擲，未料鞭炮炸裂...

保時捷滑行撞6機車 駕駛疑心臟疾病休克送醫不治

又有保時捷車禍，今天下午5時許，楊姓男子駕駛保時捷行經北市北投區中央北路二段，突然因心臟疾病休克，車輛滑行一個路口，慢慢...

新店高中運動中心5運動民眾包包遭竊 警鎖定1嫌追緝中

新北市新店高中運動中心日前傳出竊案，有5位前往運動民眾，放置在置物櫃的背包遭人拿走，共偷走現金7650元，竊嫌得手後隨手...

影／機車車禍身亡自摔？報案人被檢警細心戳破謊言

嘉義縣江姓男子本月12日報案，指嘉163線發生機車自撞車禍，警消到場將李姓騎士送醫急救，昨晚宣告不治；但員警調查發現，江...

影／雲林頗具規模的塑膠印刷工廠 付之一炬損失不貲

雲林縣土庫鎮竹圍一家頗具規模的印刷工廠，今天中午發生火災，印刷廠堆放大批化學色料和甲苯等易燃品，大火燃燒長達約兩小時，整...

影／瑞芳火燒山煙大水源缺灌救難 請求直升機支援

新北市瑞芳區102縣道19K大粗坑山區，今天下午發生火燒山，現場為燃燒樹林與雜草，燃燒影響區域約為2公頃，下午4點多火勢...

熱門新聞

合康連鎖藥局疑售來源不明口罩 營運長遭到收押禁見

高雄爆中醫師涉性侵女患者 3度「指侵」已知2女受害

子女求輕判！涉持榔頭打死久病夫 阿嬤出庭說：很後悔

騎士加油站慘自摔骨折求償100萬 敗訴關鍵因騎到「特殊區」

徐永明300萬謎團 檢定調借貸 5大疑點

土庫製造木門及印刷工廠大火1人燒傷 濃煙高竄天際

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。