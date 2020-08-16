台南7月13起火燒車事件 消防局：上路前記得五油三水

台南市消防局統計指出，今年度截至7月台南市共發生66起車輛火災事件，其中7月份就發生13件，占了約總件數20%，經調查分析顯示多與車輛機械因素有關，消防局呼籲民眾出遊前，請檢查您的愛車，油、電、水及機件等相關部分，以免造成行駛中車輛引火，危急生命，並打亂旅遊興致。

台南市消防局火災調查科調查、統計及分析，容易因行駛中造成火災的原因，第一是燃油系統；平時車輛保養時應當請保養技師檢查相關供油管線是否有裂化或是鬆脫情形，以避免行車過程因燃油洩漏接觸引擎高溫等車輛高溫部件而引起車輛燃燒。

其次是煞車系統，剎車系統除了攸關行車安全外，如煞車發生機械故障而產生摩擦高溫，進而引起煞車系統高溫，如遇有煞車油等洩漏時，其高溫亦可能引起燃燒現象。

第三是冷卻系統，引擎運作需藉由冷卻系統與風扇散熱而達到降溫效果，如冷卻水位不足、洩漏或風扇故障，在行車過程中會使引擎異常升溫，如遇有塞車情形時，更會讓升溫情況加速惡化，當駕駛人未能留意時即有可能引發火燒車之情事。

第四是電氣系統：科技進步，應用於車輛之相關科技也越來越多，加以部分用車人喜歡追求時尚、科技感，有時會多加音響、燈光等電氣設備，但原車電源導線設計如因為加裝之電氣設備而增加額外電流，在長時間過載電流下可能造成導線絕緣劣化，且近期雨季、氣候潮濕如遇有短路、接地等之情形發生，即有可能產生火災風險。