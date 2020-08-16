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女山友登南湖大山跌落邊坡受傷 直升機前往救援

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

登山隊伍昨天登南湖大山返回山莊途中，一名女山友不慎滑落邊坡受傷，台中市消防局今天申請直升機要救援，消防署評估山上雲層氣候，改從花蓮申請直升機起飛，並載到花蓮送醫。

台中市消防局昨天下午獲報，和平區北一段約14.1公里附近有傷者待救。

消防局派梨山分隊出動人車和，太魯閣國家公園管處、保安警察第七總隊共6人，由梨山分隊小隊長黃暉銘帶隊前往救援。

現場人員說，56歲劉姓女山友，左手骨折、頭部外傷、意識清楚。

報案人表示，登山隊伍一行約20人，共計4天行程，15日預計返回雲稜山莊，途中行經北一段約14.1公里附近，女山友不慎滑落邊坡約40公尺，意識清楚，領隊留守在事故現場等待，其餘團員會由李男帶領繼續前往雲稜山屋，山上氣候有霧，沒下雨。

同行隊友含領隊有3人在登山路徑處留守，因墜落地點為一處碎石坡，已使用繩索將傷者固定於樹幹。

昨晚太管處人員說，高山協作共4人已順利下切至傷者位置，救援人員下切腰繞300公尺，已拉至步道，初步檢傷，除手部骨折外，頭部有撕裂傷，揹負至雲稜山屋，傷者髖關節疑似骨折，無法自己行走。

今天早上7點13分，消防署申請直升機預計從花蓮起飛，傷者後送改為花蓮德興棒球場，早上8點，直升機已起飛。

一名女山友昨天摔傷，消防單位今天申請直升機要救援。圖/台中市消防局提供
一名女山友昨天摔傷，消防單位今天申請直升機要救援。圖/台中市消防局提供

直升機 山友 骨折

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