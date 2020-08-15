保時捷滑行撞6機車 駕駛疑心臟疾病休克送醫不治
又有保時捷車禍，今天下午5時許，楊姓男子駕駛保時捷行經北市北投區中央北路二段，突然因心臟疾病休克，車輛滑行一個路口，慢慢撞上路面停車格的6輛機車，消防人員到場破窗救人，緊急送往醫院急救，今晚7時許仍宣告不治。
今下午5點12分，59歲楊男駕駛一輛黑色保時捷，行經中央北路二段北往南方向，但途中突然因心臟疾病休克，車輛慢慢滑行過一個路口，車輛其他用路車輛見狀，紛紛閃避，保時捷右側車身最後輕輕撞擊中央北路、大業路口吳家牛肉麵前的一整排機車，共計6輛機車輕微受損。
保時捷撞擊停止後，楊男仍坐在駕駛座上，當時消防人員獲報後，抵達現場隨即破窗救人，隨即送往醫院急救，但今晚7時許仍宣告不治。車禍現場由警方戒護，鑑識小組採證後，協助拖吊業者移置車輛，稍早已聯繫家屬到場。
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