新店高中運動中心5運動民眾包包遭竊 警鎖定1嫌追緝中
新北市新店高中運動中心日前傳出竊案，有5位前往運動民眾，放置在置物櫃的背包遭人拿走，共偷走現金7650元，竊嫌得手後隨手將背包棄置在廁所及淋浴間。警方調閱監視器畫面，已鎖定涉嫌下手行竊的蔡姓男子，全力追緝中。
新店警方本月9日接獲獲高男（25歲）、林男（25歲）、王男（31歲）、林男（31歲）、陳男（35歲）等5名被害人報案，指稱當天前往新店高中運動中心運動時，放置在運動中心置物櫃內的隨身背包遭竊。
警方獲報到場，在運動中心廁所及浴室內，發現被害人遭竊的背包，但高男等5人背包內的現金都被洗劫一空，分別損失2000元、1200元、500元、3500元、健身票券450元等，合計約7650元。
警方調查，運動中心有提供投幣式置物櫃供前往運動民眾使用，但背包放在置物櫃遭竊的5人，均未投幣將置物櫃上鎖，讓竊嫌有機可趁，不費吹灰之力，直接打開櫃門竊取背包，順利偷走背包內現金後逃逸。
警方調閱運動中心監視器畫面過濾清查，發現竊嫌佯裝健身民眾進入，並多次來回走動在置物櫃及洗手間，竊取5名被害人財物後步行離開，過程均配戴口罩，僅於進入健身房前曾於入口處抽菸，經比對竊嫌特徵及犯案手法，鎖定31歲蔡姓男子涉嫌重大，正全力追緝中。
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