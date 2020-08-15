影／機車車禍身亡自摔？報案人被檢警細心戳破謊言
嘉義縣江姓男子本月12日報案，指嘉163線發生機車自撞車禍，警消到場將李姓騎士送醫急救，昨晚宣告不治；但員警調查發現，江當時駕車經過、李騎車緊跟在後，檢警偵詢江才坦承李疑為閃避他的車右轉、自摔，檢察官訊後將江男依過失傷害致死罪嫌裁定5萬元交保，並持續調查車禍原因。
56歲李姓男子本月12日騎機車，行經嘉163線鹿草段東往西17公里處發生車禍、受傷嚴重，目擊者江男向警方報案，消防員到場將李送醫急救至昨晚7時，經家屬同意放棄急救拔管丶今天下午相驗。
年約60歲江男向警方供稱，當天下午2點在家中喝酒，忽聽見屋外有撞擊聲，外出才發現李姓男子發生車禍、立即報警協助李男送醫。
警方為了解李男車禍原因，調閱周邊監視器，發現當天下午2時許李騎車行經該路段，但李男騎車通過前2秒，有1輛深色自小客通過，再深入調查發現江的女兒即為車主，警方也在車後側發現疑似撞痕，且車禍發生地點剛好在江男租屋處外，懷疑江男說法有所隱瞞。
檢警再次偵訊，直指江男供稱2點前在家喝酒、在屋內聽到聲音才發現車禍，與駕車經過事實不符，且江女兒否認當天駕車，江才坦承轉彎返家，李男機車在後方閃避不及自摔發生車禍，並堅持兩車沒撞上，檢方訊後5萬元交保，並持續調查車禍原因。
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