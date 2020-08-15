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影／雲林頗具規模的塑膠印刷工廠 付之一炬損失不貲

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣土庫鎮竹圍一家頗具規模的印刷工廠，今天中午發生火災，印刷廠堆放大批化學色料和甲苯等易燃品，大火燃燒長達約兩小時，整座廠房塌陷付之一炬，還造成一名工人燒傷，初步調查可能是機檯運作溫度過所致，確切起火原因仍調查中。

這家位於雲林縣土庫鎮竹圍的印刷公司，附設印刷工廠占地達三百坪，以印製塑膠廣告及各類包裝印刷為主。

今天中午11時40分許，印刷工廠突然起火，火勢快速竄燒，在廠內操作的幾名工人，試圖以滅火器滅火。但因廠內堆放大批化學顏料和甲苯等易燃品，火勢一發不可收拾，濃煙高竄，遠在八公里外都看到。

火場不時傳出爆炸聲，一波又一波的火勢猛烈，鄰近住戶有人嚇得趕緊搬東西，準備逃離，雲林縣消防局第二大隊長沈俊興鑑於土庫鎮義消隊適逢自強活動，馬上從鄰近鄉近抽調大批人力增援，在廠房四周布署水線，以免大火波及鄰近的穀倉和民宅。

因火勢大使整座鐵皮屋廠房塌陷，機具四散，經約三個小時灌救，才將火勢撲滅，造成一名試圖要救火的陳姓員工被燒傷，廠內設備幾無一幸存，損失不貲。消防隊初步了解，可能是機台運轉溫度過熱釀災，確切起火原因仍再進一步調查。

佔地三百多坪的廠房像被炸過一樣，坍塌扭曲繼裂變形。記者蔡維斌／攝影
佔地三百多坪的廠房像被炸過一樣，坍塌扭曲繼裂變形。記者蔡維斌／攝影
印刷工廠大火，火勢十分猛烈。圖／消防局提供
印刷工廠大火，火勢十分猛烈。圖／消防局提供
印刷工廠火勢很大，整座廠房屋頂全被燒得塌下來，十分危險，救火人員趕緊逃開。記者蔡維斌／攝影
印刷工廠火勢很大，整座廠房屋頂全被燒得塌下來，十分危險，救火人員趕緊逃開。記者蔡維斌／攝影
印刷工廠大火，火勢十分猛烈。圖／消防局提供
印刷工廠大火，火勢十分猛烈。圖／消防局提供
廠內存放大批易燃的顏料和甲苯，消防員趕緊將未燒的原料搬離火場。記者蔡維斌／攝影
廠內存放大批易燃的顏料和甲苯，消防員趕緊將未燒的原料搬離火場。記者蔡維斌／攝影

大火 爆炸

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