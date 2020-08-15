影／雲林頗具規模的塑膠印刷工廠 付之一炬損失不貲

雲林縣土庫鎮竹圍一家頗具規模的印刷工廠，今天中午發生火災，印刷廠堆放大批化學色料和甲苯等易燃品，大火燃燒長達約兩小時，整座廠房塌陷付之一炬，還造成一名工人燒傷，初步調查可能是機檯運作溫度過所致，確切起火原因仍調查中。

這家位於雲林縣土庫鎮竹圍的印刷公司，附設印刷工廠占地達三百坪，以印製塑膠廣告及各類包裝印刷為主。

今天中午11時40分許，印刷工廠突然起火，火勢快速竄燒，在廠內操作的幾名工人，試圖以滅火器滅火。但因廠內堆放大批化學顏料和甲苯等易燃品，火勢一發不可收拾，濃煙高竄，遠在八公里外都看到。

火場不時傳出爆炸聲，一波又一波的火勢猛烈，鄰近住戶有人嚇得趕緊搬東西，準備逃離，雲林縣消防局第二大隊長沈俊興鑑於土庫鎮義消隊適逢自強活動，馬上從鄰近鄉近抽調大批人力增援，在廠房四周布署水線，以免大火波及鄰近的穀倉和民宅。