快訊

即時開票／陳其邁破40萬票 高市長補選暫時領先

高雄爆中醫師涉性侵女患者 3度「指侵」已知2女受害

聯合報 / 記者邱奕能林伯驊／高雄即時報導

高雄一間中醫診所爆出性侵女病患疑雲！檢警查出，林姓中醫師涉趁診療期間，以手指插入女病患下體，2名受害女子報案提告，林今年5月間遭到收押；檢方調查後認定林姓醫師共3次犯強制性交罪嫌，上個月起訴移審，不過法院認為沒羈押必要，裁定林20萬元交保。

林姓醫師所開業的診所，自案發後已經暫時停業，尚未取得院方回應或說法。臉書社團有名網友最近將此事PO出，呼籲受害者勇於站出來，或鼓勵身邊也遭林姓醫師侵犯的女子出面，讓林接受法律制裁，不要繼續讓無辜女孩子受傷。

檢方查出，約53歲的林姓醫師去年間，趁著替1名女病患針灸治療之際，強行脫去她的衣褲後，以手指插入下體，性侵得逞。

林姓醫師今年間再替另1個女病患治療時，藉著讓她趴在推拿床上，推拿過程卻撥開她內褲、觸摸下體，雖女病患告知「不要這樣」，林仍隨即用手指插入下體；隔不久的某天晚間，這名女病患再來求診林，林替她針灸，竟強行親吻，並抓住她的雙手，接著以自己手指插入她下體，再度強暴。

受害的女患者事後向警方報案，檢方今年4月分案偵辦，並於5月27日偵訊林姓醫師後聲請羈押，獲法院裁准，7月15日全案起訴移審，院方才裁准他20萬元交保。

林姓醫師應訊時，承認有以手指插入女病患下體，也稱他與女患者之間不是男女朋友，卻未認他有犯強制性交罪，待法院開庭調查審理。

高雄一間中醫診所的林姓醫師涉性侵女病患，檢方已依強制性交罪嫌起訴。圖／翻攝Google map
高雄一間中醫診所的林姓醫師涉性侵女病患，檢方已依強制性交罪嫌起訴。圖／翻攝Google map

醫師 中醫 性侵

延伸閱讀

高雄首任民選市長是誰？1950高雄影像典藏特展告訴你

罷韓團體上午投票 尹立：歡迎韓國瑜回到高雄玩

用硃砂入藥 盛唐中醫呂世明道歉

藥師曝自費中藥多獨門秘方 要求中醫師交出處方

相關新聞

故意騎慢？汽機車爭道爆火氣 警方今天說話了

高雄市三民區十全一路8月9日發生汽、機車爭道車禍，機車騎士將肇事影片貼上網路，搭轎車的女子下車後，一再質問機車騎士「故意...

阿娘喂！七月未到公墓旁有女鬼？白衣女夜路招手嚇死人

「阿娘喂，是魔神仔嗎！」雲林縣一名網友本月九日凌晨四點五十分許，開車行經西螺鎮頂湳公墓，當時感覺路邊好像有人，調閱行車記...

影／中市13公墓弘恩堂機房火警 警義消冒大雨搶救

台中市西屯區林厝里13公墓弘恩堂的地下機房，今天下午2時39分，突然發生火警，台中市消防局立即出動11輛消防車、數十名警...

高雄爆中醫師涉性侵女患者 3度「指侵」已知2女受害

高雄一間中醫診所爆出性侵女病患疑雲！檢警查出，林姓中醫師涉趁診療期間，以手指插入女病患下體，2名受害女子報案提告，林今年...

投開票外密錄器錄影 高雄警方帶回1對男女調查

高雄市長補選投票，今天下午在三民區鼎金國中的編號996投開票所外，員警發現有1對男女在距離投票所30公尺內，以密錄器朝投...

影／阿嬤誤認兒在娃娃機店上班 當一日店長尋子未果

82歲的黃姓阿嬤本月10日搭乘公車至南區找兒子，患有失智症的她誤認兒子在娃娃機店工作，尋子未遇她便主動幫忙「顧店」，邊等...

影／新北市瑞芳區大粗坑步道火燒山 山頭布滿濃煙

新北市瑞芳區大粗坑步道今天下午近2時發生火燒山，消防局出動消防人車前往灌救，火勢延燒面積頗大，警方已到場協助管制，目前還...

警科技執法逮貪快堵林口交流道口車輛 還機車安全用路

國道一號林口交流道周邊路段車流量龐大，常有車輛為貪快強行通過路口，因此滯留於路中，導致機車族行經路口時得與滯留車輛爭道，...

男急匯款救戰地女友 警阻詐：我絕地任務男主角你信？

66歲張姓男子日前上網認識一名女網友，對方近日自稱出國時因疫情遭查扣，且因參戰受傷住在戰地醫院，急需醫藥費1萬2000元...

超萌小神探GO！嘉義縣首辦警察體驗營反應熱烈

暑假許多家長為安排孩子生活作息，傷透腦筋，嘉義縣警察局暑假「青春專案」期間，首度舉辦「小小警察體驗營活動」，吸引近千名家...

同時取締噪音及超速 平鎮警新式科技執法系統上路

為有效防制高噪音車輛妨害安寧，桃園市平鎮警分局結合環保局及中壢監理站執行聯合稽查外，自8月1日起啟用「噪音自動偵測照相系...

影／疑天雨路滑小黃司機自撞安全島 嚴重內出血不治

王姓計程車司機昨深夜，駕小黃沿中市南區復興路往西直行，途經復興路2段與美村路口，疑天雨路滑視線不良，自撞路口安全島，王男...

熱門新聞

中央銀行地下總裁！抓抓關關 台灣偽鈔祖師爺蘇慶梧告白心路歷程

離奇！台東市今發生機車火警 禍首竟是6公升桶裝水

魏應充服刑已過半 可望在近期內獲假釋

報復性旅遊網路訂房要小心 飯店櫃檯竟線上盜刷信用卡

南投市出現假冒台製口罩 衛生局下午全數查扣並開罰

子女求輕判！涉持榔頭打死久病夫 阿嬤出庭說：很後悔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。