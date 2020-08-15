高雄爆中醫師涉性侵女患者 3度「指侵」已知2女受害

高雄一間中醫診所爆出性侵女病患疑雲！檢警查出，林姓中醫師涉趁診療期間，以手指插入女病患下體，2名受害女子報案提告，林今年5月間遭到收押；檢方調查後認定林姓醫師共3次犯強制性交罪嫌，上個月起訴移審，不過法院認為沒羈押必要，裁定林20萬元交保。

林姓醫師所開業的診所，自案發後已經暫時停業，尚未取得院方回應或說法。臉書社團有名網友最近將此事PO出，呼籲受害者勇於站出來，或鼓勵身邊也遭林姓醫師侵犯的女子出面，讓林接受法律制裁，不要繼續讓無辜女孩子受傷。

檢方查出，約53歲的林姓醫師去年間，趁著替1名女病患針灸治療之際，強行脫去她的衣褲後，以手指插入下體，性侵得逞。

林姓醫師今年間再替另1個女病患治療時，藉著讓她趴在推拿床上，推拿過程卻撥開她內褲、觸摸下體，雖女病患告知「不要這樣」，林仍隨即用手指插入下體；隔不久的某天晚間，這名女病患再來求診林，林替她針灸，竟強行親吻，並抓住她的雙手，接著以自己手指插入她下體，再度強暴。

受害的女患者事後向警方報案，檢方今年4月分案偵辦，並於5月27日偵訊林姓醫師後聲請羈押，獲法院裁准，7月15日全案起訴移審，院方才裁准他20萬元交保。