影／阿嬤誤認兒在娃娃機店上班 當一日店長尋子未果

82歲的黃姓阿嬤本月10日搭乘公車至南區找兒子，患有失智症的她誤認兒子在娃娃機店工作，尋子未遇她便主動幫忙「顧店」，邊等候兒子出現，娃娃機老闆當天深夜，察覺有異報警求助，員警透過警用系統交叉比對，聯絡家屬前來，平安將阿嬤帶返家。

台中市警三分局正義派出所員警，8月10日深夜擔任巡邏勤務，接獲值班通報於轄內建成路與合作街口娃娃機店內有迷失老人需要協助，員警旋即到場。

黃姓阿嬤向警表示，她搭公車來找在娃娃機店上班的兒子，沒想到兒子很「搞怪」不在店裡，她幫兒子看了一整天的店，都沒有吃東西，甚至連水都沒喝。旁邊娃娃機店主則無奈的說，這位阿嬤在店裡待了一整天，還試圖要開門進入辦公室稱是自己家，他發現阿嬤應是罹患失智症，只好請警方前來協助。

經詢問，阿嬤只知道自己姓名及家住北屯區，其餘資訊一概不知，身上無攜帶任何證件，警員利用警用人臉辨識系統亦無法確認阿嬤身分，便先將又渴又餓的黃姓阿嬤載返派出所稍事休息喝水用餐，經警方積極查詢，終於順利聯繫到阿嬤的女兒，請其前來接阿嬤返家。

黃姓阿嬤疑似有失智症狀，有過數次迷失的紀錄，渠子係於便當店工作，不在南區也非阿嬤所說的娃娃機店，為何跑到該處令人百思不得其解，家屬事後得知阿嬤一整天都未進食也心疼不已，對警方的熱心供餐表達感謝。