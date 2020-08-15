快訊

即時開票／陳其邁破40萬票 高市長補選暫時領先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警科技執法逮貪快堵林口交流道口車輛 還機車安全用路

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

國道一號林口交流道周邊路段車流量龐大，常有車輛為貪快強行通過路口，因此滯留於路中，導致機車族行經路口時得與滯留車輛爭道，穿梭車縫間險象環生，新北市警局為此於去年起在41A南下出口設計科技執法設備，針對闖紅燈與停在路口網狀線、未保持路口淨空的車輛24小時偵測取締，今年在41B南下出口及文化北路、八德路口等2地增設科技執法設備，加強交流道沿線交通維護。

新北市警局交通大隊表示，41B南下出口以及文化北路與八德路口科技執法設備自上月15日起上線1個月以來，林口交流道周邊路段整體違規狀況較科技執法實施前下降約6成左右，亦顯示駕駛人已有行走41B替代道路通行的觀念，不會全部塞在41A出口，讓路口保持淨空，往返林口、龜山的機車可以直接通行，不需要穿梭於車陣之中。

交大指出，除了新北地區，位於交界處的桃園市府也將在41A北上入口、龜山區復興一路與文化一路口建置科技執法設備，全面改善林口、龜山地區的交通秩序。

交大並提醒，林口與龜山地區是大型車輛頻繁通行的路線，民眾騎乘機車經過時，務必注意大型車輛的視線死角與內輪差，與大型車輛保持適當間隔，切勿搶快在車縫中穿梭，警方也會針對佔用機車專用到的違規車輛加強取締，維護民眾權益。

由於林口交流道車流量大，常有貪快車輛堵在路口網狀線上，造成其他用路人困擾。圖／新北警局交通大隊提供
由於林口交流道車流量大，常有貪快車輛堵在路口網狀線上，造成其他用路人困擾。圖／新北警局交通大隊提供
新北市警局在林口交流道附近的文化北路與八德路口等兩地增設科技執法設備。圖／新北警局交通大隊提供
新北市警局在林口交流道附近的文化北路與八德路口等兩地增設科技執法設備。圖／新北警局交通大隊提供
貪快車輛排隊排到路口網狀線上，警方表示將以科技執法設備嚴格取締。圖／新北警局交通大隊提供
貪快車輛排隊排到路口網狀線上，警方表示將以科技執法設備嚴格取締。圖／新北警局交通大隊提供
新北市警局在林口交流道附近的文化北路與八德路口等兩地增設科技執法設備。圖／新北警局交通大隊提供
新北市警局在林口交流道附近的文化北路與八德路口等兩地增設科技執法設備。圖／新北警局交通大隊提供

林口

延伸閱讀

同時取締噪音及超速 平鎮警新式科技執法系統上路

過分！林口女對兒細心照顧 卻辱罵痛毆友人女兒

噪音照相環署將修法 地方樂見

環保署將修法推噪音照相科技執法 桃園環保局樂見其成

相關新聞

故意騎慢？汽機車爭道爆火氣 警方今天說話了

高雄市三民區十全一路8月9日發生汽、機車爭道車禍，機車騎士將肇事影片貼上網路，搭轎車的女子下車後，一再質問機車騎士「故意...

阿娘喂！七月未到公墓旁有女鬼？白衣女夜路招手嚇死人

「阿娘喂，是魔神仔嗎！」雲林縣一名網友本月九日凌晨四點五十分許，開車行經西螺鎮頂湳公墓，當時感覺路邊好像有人，調閱行車記...

影／中市13公墓弘恩堂機房火警 警義消冒大雨搶救

台中市西屯區林厝里13公墓弘恩堂的地下機房，今天下午2時39分，突然發生火警，台中市消防局立即出動11輛消防車、數十名警...

高雄爆中醫師涉性侵女患者 3度「指侵」已知2女受害

高雄一間中醫診所爆出性侵女病患疑雲！檢警查出，林姓中醫師涉趁診療期間，以手指插入女病患下體，2名受害女子報案提告，林今年...

投開票外密錄器錄影 高雄警方帶回1對男女調查

高雄市長補選投票，今天下午在三民區鼎金國中的編號996投開票所外，員警發現有1對男女在距離投票所30公尺內，以密錄器朝投...

影／阿嬤誤認兒在娃娃機店上班 當一日店長尋子未果

82歲的黃姓阿嬤本月10日搭乘公車至南區找兒子，患有失智症的她誤認兒子在娃娃機店工作，尋子未遇她便主動幫忙「顧店」，邊等...

影／新北市瑞芳區大粗坑步道火燒山 山頭布滿濃煙

新北市瑞芳區大粗坑步道今天下午近2時發生火燒山，消防局出動消防人車前往灌救，火勢延燒面積頗大，警方已到場協助管制，目前還...

警科技執法逮貪快堵林口交流道口車輛 還機車安全用路

國道一號林口交流道周邊路段車流量龐大，常有車輛為貪快強行通過路口，因此滯留於路中，導致機車族行經路口時得與滯留車輛爭道，...

男急匯款救戰地女友 警阻詐：我絕地任務男主角你信？

66歲張姓男子日前上網認識一名女網友，對方近日自稱出國時因疫情遭查扣，且因參戰受傷住在戰地醫院，急需醫藥費1萬2000元...

超萌小神探GO！嘉義縣首辦警察體驗營反應熱烈

暑假許多家長為安排孩子生活作息，傷透腦筋，嘉義縣警察局暑假「青春專案」期間，首度舉辦「小小警察體驗營活動」，吸引近千名家...

同時取締噪音及超速 平鎮警新式科技執法系統上路

為有效防制高噪音車輛妨害安寧，桃園市平鎮警分局結合環保局及中壢監理站執行聯合稽查外，自8月1日起啟用「噪音自動偵測照相系...

影／疑天雨路滑小黃司機自撞安全島 嚴重內出血不治

王姓計程車司機昨深夜，駕小黃沿中市南區復興路往西直行，途經復興路2段與美村路口，疑天雨路滑視線不良，自撞路口安全島，王男...

熱門新聞

中央銀行地下總裁！抓抓關關 台灣偽鈔祖師爺蘇慶梧告白心路歷程

離奇！台東市今發生機車火警 禍首竟是6公升桶裝水

魏應充服刑已過半 可望在近期內獲假釋

報復性旅遊網路訂房要小心 飯店櫃檯竟線上盜刷信用卡

南投市出現假冒台製口罩 衛生局下午全數查扣並開罰

子女求輕判！涉持榔頭打死久病夫 阿嬤出庭說：很後悔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。