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警科技執法逮貪快堵林口交流道口車輛 還機車安全用路
國道一號林口交流道周邊路段車流量龐大，常有車輛為貪快強行通過路口，因此滯留於路中，導致機車族行經路口時得與滯留車輛爭道，穿梭車縫間險象環生，新北市警局為此於去年起在41A南下出口設計科技執法設備，針對闖紅燈與停在路口網狀線、未保持路口淨空的車輛24小時偵測取締，今年在41B南下出口及文化北路、八德路口等2地增設科技執法設備，加強交流道沿線交通維護。
新北市警局交通大隊表示，41B南下出口以及文化北路與八德路口科技執法設備自上月15日起上線1個月以來，林口交流道周邊路段整體違規狀況較科技執法實施前下降約6成左右，亦顯示駕駛人已有行走41B替代道路通行的觀念，不會全部塞在41A出口，讓路口保持淨空，往返林口、龜山的機車可以直接通行，不需要穿梭於車陣之中。
交大指出，除了新北地區，位於交界處的桃園市府也將在41A北上入口、龜山區復興一路與文化一路口建置科技執法設備，全面改善林口、龜山地區的交通秩序。
交大並提醒，林口與龜山地區是大型車輛頻繁通行的路線，民眾騎乘機車經過時，務必注意大型車輛的視線死角與內輪差，與大型車輛保持適當間隔，切勿搶快在車縫中穿梭，警方也會針對佔用機車專用到的違規車輛加強取締，維護民眾權益。
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