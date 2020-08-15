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男急匯款救戰地女友 警阻詐：我絕地任務男主角你信？

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

66歲張姓男子日前上網認識一名女網友，對方近日自稱出國時因疫情遭查扣，且因參戰受傷住在戰地醫院，急需醫藥費1萬2000元美金救急；張男信以為真，急赴銀行準備匯款，但聽聞現場員警一句「我是絕地任務4.0的男主角你要不要相信？」張男才意識到自己差點上當受騙。

警方調查，自公職退休的張男，日前在網路上認識一名「女網友」不久，兩人相談甚歡，對方自稱是美籍人士，近日行李因疫情遭查扣，還因參加戰役受傷，戰場上以死傷慘重，她則幸運返回戰地醫院，但急需醫藥費治療，故向請求張男匯款美金1萬2000元（約新台幣35萬餘元）救急。

張男信以為真，8月3日上午10時許前往台北市中正區的台新銀行城中分行準備匯款，行員見張男要匯款至國外，察覺情況有異，遂通報轄區警方到場處理。

轄區忠孝西路派出所警員林冠志獲報到場後，發現張男與該名網友對話紀錄不長，初判認識不久，兩人皆用英文對話，內容還提及只要張男匯款，隔天就能來台與張見面；張男則稱兩人雖認識不久、未曾謀面，但聊起來十分交心。

張男見行員、林員不斷懷疑自己是遭受詐騙，多次強調該名女網友是「美國大戶『披特尼特斯』，跟部隊到戰場上」，對於上戰場受傷情事皆屬實；但林員聽聞後，直接反問張男「我跟你說我參加過絕地任務你要不要信？」「我是絕地任務4.0男主角你怎麼不相信我？」

張男被林員問得啞口無言，頓時意識到自己是上當受騙，差點將積蓄匯出境外，幸好行員、警員機警處理，才未讓詐騙集團得逞。

張男信以為真，急赴銀行準備匯款。記者李隆揆／翻攝
張男信以為真，急赴銀行準備匯款。記者李隆揆／翻攝

忠孝西路派出所警員林冠志。記者李隆揆／翻攝
忠孝西路派出所警員林冠志。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團

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