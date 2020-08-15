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超萌小神探GO！嘉義縣首辦警察體驗營反應熱烈
暑假許多家長為安排孩子生活作息，傷透腦筋，嘉義縣警察局暑假「青春專案」期間，首度舉辦「小小警察體驗營活動」，吸引近千名家長報名，僧多粥少，只有120名小朋友中籤，上午營隊開幕，小朋友穿「迷你版」警察制服超萌。
縣長翁章梁、警察局長廖宗山及多位議員到場，與小朋友一起玩體驗遊戲，小朋友們穿帥氣的「迷你版」新式警察制服，化身為超萌小神探，翁章梁與小朋友體驗騎乘哈雷小重機、BB彈射擊及指紋鑑識實作課程，以寓教於樂及有獎問答，讓小朋友學習自我保護，預防被害方法，建立正確守法觀念。
闖關活動包括「交通安全」、「指紋鑑識」、「犯罪預防」等各項活動，很多家長全家總動員陪同小朋友全程參與，共同體驗「反毒」、「打詐」及「自我保護」等宣導遊戲，現場反應熱烈，小朋友直呼「好好玩喔！」家長說，「讓警察教孩子守法，營隊很有意義！」
體驗營活動共4梯次，分別在今明兩天、22及23日，在警察局禮堂舉行，翁章梁說，嘉縣治安平穩、交通順暢，感謝警察同仁辛苦付出，警局很用心辦活動，讓小朋友體驗警察工作，非常有教育意義。
廖宗山頒證書給闖關完成小朋友，他說，過往父母常灌輸小朋友「再不乖，就叫警察來抓你」的觀念，透過活動讓小朋友翻轉印象，親近體會警察工作辛勞，碰到壞人懂得保護自己、尋求協助。
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