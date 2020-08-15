土庫製造木門及印刷工廠大火1人燒傷 濃煙高竄天際

雲林縣土庫鎮興新里竹圍一家製造木門及印刷的工廠，今天中午11點34分起火，濃煙高竄，遠在兩公里外都可看到濃煙高竄，一名男員工臉部及脖子、手部約百分之10燒傷，二度燒燙傷目前送醫中。

這家工廠的倉車建築物為鐵皮屋，初報無人員受困，消防局土庫、虎尾、大埤、崙背、斗南、北港及二大隊出動11輛消防車，由大隊長沈俊興帶隊指揮灌救。一名三十六歲工人為了滅火而受傷。