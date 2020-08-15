故意騎慢？汽機車爭道爆火氣 警方今天說話了

高雄市三民一分局女警趕到車禍現場處理。圖／翻攝自臉書「翻轉大高屏交通違規」

高雄市三民區十全一路8月9日發生汽、機車爭道車禍，機車騎士將肇事影片貼上網路，搭轎車的女子下車後，一再質問機車騎士「故意騎慢」、開轎車的男子也認為騎車騎士「逼車」，引起網友議論。高雄市警方今天表示，自影片可確定轎車跨越雙黃線，反而可能受罰，將釐清肇責後開罰單。

這起行車糾紛發生在8月9日下午5點多，當時張姓男子騎機車沿三民區十全一路行駛，經過高醫後，後方開轎車的范姓男子鳴喇叭超車，轎車跨越雙黃線，右車身擦撞張的機車，雙方停車為路權問題爭論，張姓騎士也馬上報警處理。高雄市警三民一分局十全路派出所員警處理車禍，雙方僅輕微車損，無人受傷。

張姓騎士將行車紀錄器的肇事片段貼上網路，認為「跟著前車依序排隊前進我在玩什麼？」，還因搭轎車的陳姓女子一下車，就不客氣得的對他質問，「故意騎慢」、「機車騎汽車道，你以為是重機啊？」，甚至說出，「白目成這樣，欠人家揍是不是呀 」，引起網友熱議。