阿娘喂！七月未到公墓旁有女鬼？白衣女夜路招手嚇死人
「阿娘喂，是魔神仔嗎！」雲林縣一名網友本月九日凌晨四點五十分許，開車行經西螺鎮頂湳公墓，當時感覺路邊好像有人，調閱行車記錄器結果拍到詭異影像，他PO網嚇壞許多網友，畫面出現一名白衣長髮女子站在公墓旁招手，貼文者徵求是否有其他人路過此地，提供不同角度的行車紀錄器來釐清真相，到底是人還是鬼？
「女鬼」影片一貼出，網民議論，有人責罵七月快到了，若是故意在公墓嚇人真的可惡，萬一嚇到到開車的人引發車禍意外，可不是鬧著玩的。有人也說，這已涉及公共危險「真僥幸失德！」。有網友也要求警方查明真相，免得引來人心惶惶，甚至不敢再走這條路。
網友熱議，引起警方注意，由於這條路是西螺鎮頂湳仔通往廣興的道路，附近村民對此事也議論紛紛，說當天有人天未亮騎機車去田裡，路過也有看到這名白衣女手扶在電桿向人招手，嚇了一跳。
一名騎車路過的村民說，當時有看到這名女子旁倒放有一輛機車，且身上有嘔吐物還是血，夜晚看不清楚，但擔心是造作假車禍，所以才沒靠近，應該不是村子的人，也不是什麼靈異事件才對。
警方今天再回到現場說明，警方說，迄今雖然沒有接獲報案，但已主動調查，調閱相關監視器，並查訪鄰近社區，查出這名夜裡路旁招手的女子，年約四十歲婦人，應住在這附近，可能是酒醉或疑似精神不濟或不舒服，行經公墓摔倒才會向人招手求救；警方也呼籲民眾有任何異狀，可立即報案，不要以訛傳訛造成恐慌。
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