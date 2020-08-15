同時取締噪音及超速 平鎮警新式科技執法系統上路
為有效防制高噪音車輛妨害安寧，桃園市平鎮警分局結合環保局及中壢監理站執行聯合稽查外，自8月1日起啟用「噪音自動偵測照相系統」，將透過科技執法加強取締噪音車輛，以維護民眾居住品質。
平鎮警分局交通組長劉邦誠表示，透過噪音自動偵測照相系統，可自動偵測行駛中汽機車噪音分貝值，如有超過系統設定值，就會自動拍照蒐證，並將相關資料函文給環保局通知車主到驗，違規超標者將依違反噪音管制法第13條舉發並責令限期改善。
此外，此系統除了能夠取締高噪音車輛，也同時結合雷達移動式測速系統，讓執勤員警在取締噪音車輛時，也能兼顧取締違規超速。平鎮警方除了針對轄內易有超速違規的路段，以不定點、不定時方式，持續執行環、監、警聯合稽查，也將積極使用此科技執法系統，希望藉由執法強度，有效改善民眾居住安寧。
平鎮警分局也呼籲各用路人，如行車速度超過最高時速者，可處1200元以上2400元以下罰鍰，另行車速度超過規定之最高時數60公里以上者(嚴重超速)，將處6000元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照3個月。另外，車輛噪音超過標準，也將依違反噪音管制法第13條規定處1800元以上3600元以下罰鍰，希望各用路人不要心存僥倖。
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