影／心臟不舒服喘不過氣來 警車開道順利就醫
「警察先生！我同事胸悶喘不過氣！可以幫忙一下嗎?」中市警第六分局工業區派出所員警日前巡邏經過工業區28路與38路口時，民眾攔車表示有人心臟不舒服喘不過氣希望警方協助，員警見事態嚴重，立即鳴笛開道，迅速在6分鐘內平安引導民眾抵達中港澄清醫院救治。
本月11日中午，警方執行巡邏勤務，行經工業區28路與38路口，於停等紅燈之際，突有1位民眾敲窗求援，向警方表示他的同事陳男(44歲)工作到一半突然胸悶不適，原本要載他至醫院檢查，殊不知途中陳男狀況越來越差，心臟無力的快喘不過氣來。
當時正值工業區交通顛峰時刻，焦急如焚深怕延誤就醫，剛好見到員警經過便上前求援，員警當機立斷鳴放警笛，於前方警示協助開道，將路程縮短至6分鐘，讓陳男迅速抵達中港澄清醫院就醫，這才放下心中的大石頭，頻頻向員警道謝。
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