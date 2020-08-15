盜伐吃黑熊 山老鼠15人起訴

現場骨骸除了台灣黑熊，還有長鬃山羊。記者巫鴻瑋／翻攝

何姓男子找江姓男子合夥組成山老鼠集團，去年初起在新竹雪霸山區尋找千年巨木的樹瘤盜伐，再運下山銷贓；期間何嫌還獵殺台灣黑熊烹煮食用，連長鬃山羊也不放過，新竹地檢署昨依違反森林法、野生動物保育法等罪嫌起訴何、江等涉案十五人。

起訴書指出，何姓男子與江姓男子偶然在觀霧國有林區狩獵時，發現該區珍貴扁柏及紅檜林立，巨木樹幹上更有各式形狀價值不菲的樹瘤，去年一月起在該地進行長達一年以上的盜伐行為，並陸續招募雙方親友九人協助盜伐。

何後來認識一名江姓收藏家，便將盜來的樹瘤賣給江；今年一月何帶著盜伐的樹瘤準備下山販售，在五峰鄉遭警方攔查，才發現整起盜伐事件。

專案小組先後於二月及三月偕同何嫌上山指認遭鋸切的巨木樹瘤，總計搜出三十五塊扁柏及紅檜樹瘤。

專案小組五月搜索江嫌位在竹北的住處，並拘提江姓收藏家等共犯到案；偕同江嫌上山指認遭鋸切樹瘤時，發現遭獵殺的台灣黑熊遺骨以及何嫌藏放的獵槍。

檢方透過同夥證詞以及共犯手機內通訊軟體對話紀錄，查出何設置陷阱捕獲台灣黑熊，再持自製獵槍殺害黑熊後，烹煮黑熊身體及熊掌等部位食用。

檢方依違反森林法五十條、五十二條起訴何等人組成的山老鼠集團行為，針對何涉嫌殺害台灣黑熊及野山羊部分，則依違野生動物保育法第四十一條起訴，江姓收藏家因贓物罪遭起訴。