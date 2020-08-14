快訊

【今日精摘】前總統李登輝火化／高雄選前之夜拚場

歐洲最後獨裁者的道歉? 白俄羅斯釋放「所有」示威被捕者

離奇！台東市今發生機車火警 禍首竟是6公升桶裝水

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

台東市今天發生一件離奇機車火警，肇因竟是一桶6公升桶裝水！原因是太陽光透過桶裝水折射，聚焦產生熔點，引燃機車坐墊，把機車坐墊燒出兩個破洞，所幸火勢未延燒，無人傷亡，機車坐墊僅部分燒熔，財損不大。

縣消防局表示，這起火燒車事故，今天上午10時許，發生在台東市區，車主外出返家後停好機車，隨手將裝滿水的桶裝水放在機車坐墊上，人就先拿其他東西進屋，沒想到再出來準備提水時，意外發現機車坐墊起火燃燒。

因火勢不大，車主自行澆水滅火，但懷疑有人刻意縱火而報警；縣消防局指出，警、消到場調查發現機車是坐墊自燃，禍因竟是一桶6公升桶裝水；今天上午高溫炎熱，太陽光線透過6公升桶裝水折射聚焦後，形成熔點，加上機車坐墊的燃點低又是易燃材質，產生自燃現象。

縣消防局表示，桶裝水本身不會燃燒，但瓶內的水與瓶身造成光線折射，引發聚焦效應，已足夠將機車的座墊點燃；縣消防局也呼籲民眾夏季高溫炎熱，務必隨時注意汽、機車上是否放置香水、打火機、行動電源等易燃物品，甚至是礦泉水也不要隨意放在陽光照射得到地方，避免意外發生。

台東市今天發生一件離奇機車火警，肇因竟是一桶6公升桶裝水。記者羅紹平／翻攝
台東市今天發生一件離奇機車火警，肇因竟是一桶6公升桶裝水。記者羅紹平／翻攝
台東市今天發生一件離奇機車火警，肇因竟是一桶6公升桶裝水。記者羅紹平／翻攝
台東市今天發生一件離奇機車火警，肇因竟是一桶6公升桶裝水。記者羅紹平／翻攝

高溫 車主 台東

延伸閱讀

斗南火警詹小妹重傷 寫生賽頒獎祈福

雲林斗南火警再添1死 70歲阿公搶救多時傷重不治

三峽凌晨火警一男成焦屍現場有木炭 家屬：無自殺可能

三峽民宅凌晨疑輕生引火警 屋主燒成焦屍救出一對母女

相關新聞

南投市出現假冒台製口罩 衛生局下午全數查扣並開罰

針對外傳南投市一家藥局疑似有販賣假冒台灣製口罩，南投縣衛生局中午前往民族路某藥局展開稽查，當場發現店內販售未領有醫療器材...

7旬翁偽造振興三倍券 後2碼這5組數字要注意

雲林7旬蘇姓男子7月15日領取振興三倍券後，隨即進行偽造，但由於作工過於粗糙，店家察覺有異立即報案，雲林檢警提醒民眾，三...

離奇！台東市今發生機車火警 禍首竟是6公升桶裝水

台東市今天發生一件離奇機車火警，肇因竟是一桶6公升桶裝水！原因是太陽光透過桶裝水折射，聚焦產生熔點，引燃機車坐墊，把機車...

自稱遭惡靈騷擾情緒失控 補教女師將學童拖進廁所痛毆

本月11日雲林縣發生一起47歲補教女老師像中邪一樣，把一名八歲學童到廁所打得遍體鱗傷，事後竟說是晚上常被惡靈騷擾，才一時...

翁爬屋簷清掃觸電倒下 台電拖20分鐘才斷電家屬好焦急

64歲陳姓老翁今天下午3時許爬上位於新北市新莊區化成路一處民宅的二樓住家屋簷打掃時，突因不明原因倒下不起，家屬見狀急忙撥...

影／女子載4歲女童 疑閃避車輛撞民宅2人傷

44歲林姓女子今天上午8點多行經苗栗縣頭份市民族路時，疑因閃避一輛倒車的車輛，車子失控撞上路邊民宅，車體毀損嚴重， 救護...

花蓮早產女嬰北上求醫 警方協助開道中午平安抵達馬偕

花蓮一名15天大的早產女嬰，今天由護理人員陪同，搭救護車北上接受治療。因司機昨晚在臉書社團發文請求讓路，引發各界關心，國...

蘇花改讓路！15天大心臟病女嬰 台北馬偕順利接手

「請讓給我們一條路！」花蓮一名救護車司機昨晚在花蓮臉書社團發文，表示今天要載一名新生女嬰到台北就醫，小美女在保溫箱內不適...

山老鼠不僅剁下黑熊熊掌吃 連保育類長鬃山羊都遭虐殺

林務局與新竹檢警破獲山老鼠集團，除了在現場發現台灣黑熊骨骸，何姓主嫌更被同夥供出去年10月在山林間偶遇台灣特有種保育類長...

竹市連鎖藥局賣來源不明醫用口罩 衛生局重罰100萬元

新竹市衛生局連日來接獲民眾投訴，從1家連鎖藥局不同分店購買到疑似來源不清、包裝標示有疑慮的醫用口罩，經衛生局調查，藥局所...

國2大湳交流道匝道大貨車失控翻覆 警：疑撿手機釀禍

國道2號大湳交流道東向出口匝道，先前才因一面「左往鶯歌、右往八德」的指示標示牌易讓用路人難分左右，引起熱議，未料，今天早...

失蹤15年竟成無名屍 板橋警助離家婦與家人團圓

新北市板橋警分局防治組員警王閔南2年前發現16年前落水的無名女屍始終無人認領，過濾失蹤人口資料比對，發現曾向北市警方通報...

熱門新聞

山老鼠殺熊吃下肚 黑熊媽媽：很不捨但只是冰山一角

請讓一條路！花蓮心臟病女嬰北上治療 司機求讓道

年近7旬翁大膽偽造三倍券！ 市值百萬幸未流入市面

竹市連鎖藥局賣來源不明醫用口罩 衛生局重罰100萬元

小琉球漁船封港抗議全被法辦 漁民怒：我們像暴民？

2萬件防疫隔離衣國道一號上燒燬 中部北上路段堵6公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。