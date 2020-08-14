離奇！台東市今發生機車火警 禍首竟是6公升桶裝水

台東市今天發生一件離奇機車火警，肇因竟是一桶6公升桶裝水！原因是太陽光透過桶裝水折射，聚焦產生熔點，引燃機車坐墊，把機車坐墊燒出兩個破洞，所幸火勢未延燒，無人傷亡，機車坐墊僅部分燒熔，財損不大。

縣消防局表示，這起火燒車事故，今天上午10時許，發生在台東市區，車主外出返家後停好機車，隨手將裝滿水的桶裝水放在機車坐墊上，人就先拿其他東西進屋，沒想到再出來準備提水時，意外發現機車坐墊起火燃燒。

因火勢不大，車主自行澆水滅火，但懷疑有人刻意縱火而報警；縣消防局指出，警、消到場調查發現機車是坐墊自燃，禍因竟是一桶6公升桶裝水；今天上午高溫炎熱，太陽光線透過6公升桶裝水折射聚焦後，形成熔點，加上機車坐墊的燃點低又是易燃材質，產生自燃現象。

縣消防局表示，桶裝水本身不會燃燒，但瓶內的水與瓶身造成光線折射，引發聚焦效應，已足夠將機車的座墊點燃；縣消防局也呼籲民眾夏季高溫炎熱，務必隨時注意汽、機車上是否放置香水、打火機、行動電源等易燃物品，甚至是礦泉水也不要隨意放在陽光照射得到地方，避免意外發生。