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7旬翁偽造振興三倍券 後2碼這5組數字要注意

中央社 / 雲林縣14日電

雲林檢警瓦解以蘇姓男子為首的偽造集團，警方14日教導民眾可以靠手觸摸券上有凹版印紋、輕轉振興三倍券左上角面額數字，變色墨隱藏字會呈現金色與綠色變化來辨識真偽。中央社
雲林檢警瓦解以蘇姓男子為首的偽造集團，警方14日教導民眾可以靠手觸摸券上有凹版印紋、輕轉振興三倍券左上角面額數字，變色墨隱藏字會呈現金色與綠色變化來辨識真偽。中央社

雲林7旬蘇姓男子7月15日領取振興三倍券後，隨即進行偽造，但由於作工過於粗糙，店家察覺有異立即報案，雲林檢警提醒民眾，三倍券最後2碼有「50、51、57、58、59」要注意。

雲林檢警調查，蘇姓男子上月15日領取實體券，以其當樣本，開始製造假券，但蘇男票券上的號碼缺少2、3、4這3個數字，所以能偽造的號碼有限。

蘇姓男子為求假振興三倍券逼真，先後請張姓男子（62歲）和張姓乾女兒（47歲）到雲林縣虎尾鎮消費試水溫。

蘇姓男子從測試中發現，第一代偽造三倍券過於平滑，類似於玩具鈔，便採購其他紙材，數日後又製作出有顆粒感的第二代偽造三倍券。

振興三倍券編碼由英文字母和阿拉伯數字組成，警方從查扣中的偽造振興三倍券中發現，蘇姓男子以BD1856為開頭，後2碼以「50、51、57、58、59」為主。

雲林縣警察局表示，蘇姓男子意圖大量偽造振興三倍券之前，即被緝獲瓦解，已製作完成的偽造成品，僅有極少數流出市面，尚在嘗試行使階段，即被商家發現報警。

雲林縣警察局鑑識科呼籲，店家收券時，可透過以下4點特徵檢視，包括梅花圖案是迎光透視時才顯示、面額數字會變色、券面是否有凹凸不平的紋路及紙張是否過軟去分辨真偽。

收到假三倍券的彩券行業者今天接受媒體訪問表示，紙本振興三倍券發行後，每天平均收到新台幣5000元至1萬元振興三倍券，由於此次收到偽造券，未來會請店員提高警覺。

警察 彩券行 三倍券

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