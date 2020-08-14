南投市出現假冒台製口罩 衛生局下午全數查扣並開罰
針對外傳南投市一家藥局疑似有販賣假冒台灣製口罩，南投縣衛生局中午前往民族路某藥局展開稽查，當場發現店內販售未領有醫療器材許可字號的非法口罩，經追查發現供貨商為台中艾美蘿黛蒂斯生技公司所提供，當場查扣合計748片非法口罩，將依違反藥事法第49條規定，處罰新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰。
南投縣衛生局指出，據報縣內內某藥局疑似販售假冒台灣製口罩後，一度以為是產自彰化華新的口罩，賣得甚至比原廠還貴了將近100元，消費者氣噗噗的向口罩廠客訴，經下午派員前往民族路一家藥局稽查，結果在現場查扣消費者回收完整包裝11包（每包50片）、零散口罩198片，合計共748片非法口罩。
藥局賴姓負責人指出，這批口罩是向台中艾美蘿黛蒂斯生技公司購買，並喊冤出示進貨單上是華新醫材公司出貨，才會不疑有他而進貨，但承認疏失未明查該批口罩是否有華新醫材製造的MOTEX字樣，且沒有正版盒裝包裝，僅以夾鍊袋分裝，同時缺少標示衛部（署）醫器製字第OOO字號或衛部（署）醫療輸字第OOO字號等資訊。
衛生局局長黃昭郎表示，這批未領有醫療器材許可字號的非法口罩，經追查發現供貨商為台中艾美蘿黛蒂斯生技公司所提供，後續將依行政程序將查扣物品移送所在台中市衛生局繼續追查源頭；衛生局呼籲藥商進貨或民眾購買口罩時，應注意外盒包裝是否完整標示，或可上衛生福利部醫療器材許可料庫查詢。
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