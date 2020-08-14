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真貪心！用偽造三倍券買刮刮樂 中300元還敢來兌換

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣檢警破獲國內第一宗偽造三倍券工廠，該集團還分工請人到市面「試用」，並再精進印刷改良到三代券，試圖達到三億元的偽造目標，幸被警方及早攔截破獲，阻止3.0升級版三倍券流入市面。據收到一、二代偽券的受害店家說，當時很忙才沒查覺，只要仔細看仍可辨真偽。

雲林檢警破獲三倍券偽造集團逮捕五人，六十九歲的主嫌蘇慶梧有多次製作偽鈔前科，辦案人員說，蘇的偽造大名，在網路都可搜尋得到，他的偽造功力，也達師父級了。這次偽造三倍券，看準一般人對三倍券的防偽辨識能力還不夠。

辦案人員說，蘇嫌除引進先進影印系統，也不斷改良印刷技術，上月初就製造出第一代偽券，票面大小一致，但色度還一再調整，第一代券在上月中產出，即請來62歲張姓朋友來鑑定使用。

張嫌於上月27日帶了8張500元的偽券到雲林縣虎尾鎮一家彩券行「試用」購買刮刮樂，這家彩券行今天說，當時因威力彩上看31億元，店裡很多人，多數人都買威力彩，這名男子卻買刮刮樂。

據當時販賣的丁姓店員說，張嫌趁人多，店有些混亂時進來，意圖趁亂魚目混珠，因當時大家都買力彩，買刮刮樂的人並不多，她印象較深，都還記得所買的票號，當時因比較忙，這名男子用八張五百元的三倍券買了四千元的兩百元和五百元刮刮樂。

「用假券買，中獎竟還敢兌領」她說，她接過三倍券時，一摸有些怪怪的，感覺紙比較薄，但因人多且對方又用裝三倍券的專用袋，所以她不疑有他，就放進抽屜，等人稍少時，再拿出來看，才知是偽券，她正在懊惱時，另一名男子拿了刮中300元的刮刮樂進來要兌換，她一看就是偽券買的那幾張，趕緊調監視器報案。

丁小姐的機警讓警方很快逮捕張嫌，沒想到八月五日又接到一家超商，指有一名婦女用假三倍券買咖啡，警方很快逮捕張女。並比對兩次使用的三倍券，在紙質和印色上略有差異，兩人才供稱他們所持是一代和二代券，他們老大正在研製改良版的三代券。

警方認為機不可失，即展開攻堅偵破工廠起出250萬元一、二代偽券，蘇嫌說，他購入變色色料，將再升級讓偽券的防偽數字也能變色，讓人更難辨識。不過虎尾分局長郝心誠說，偽券紙質且面額數字無浮凸感，仔細看還是可辯真偽，幸三代券未流入市面。

偽券的背面半字金額和真券不同。記者蔡維斌／翻攝
偽券的背面半字金額和真券不同。記者蔡維斌／翻攝
真券和假券的英文字樣也不同。記者蔡維斌／翻攝
真券和假券的英文字樣也不同。記者蔡維斌／翻攝
彩券行老板說明券買刮刮樂的過程。記者蔡維斌／攝影
彩券行老板說明券買刮刮樂的過程。記者蔡維斌／攝影
真券的字轉動看會出現金綠色。記者蔡維斌／翻攝
真券的字轉動看會出現金綠色。記者蔡維斌／翻攝
真券和偽券的印刷版式字體也略有不同。記者蔡維斌／翻攝
真券和偽券的印刷版式字體也略有不同。記者蔡維斌／翻攝

刮刮樂 彩券行 威力彩 三倍券

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