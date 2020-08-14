牛群逆向誤闖省道橋梁 女警充當牧童驅離牛群
屏東縣枋寮警分局昨天深夜獲報，指省道台1線屏東縣新埤大橋有牛群誤入，在路中央漫步，因該處路段道路筆直，加上半夜車速快，員警馳赴現場處理，先用巡邏車擋住去路並警告來車，但壯碩的牛隻不知如何驅離，女警急中生智，用閃光指揮棒緩緩將牛群引導至路旁，並驅離至河堤旁的產業道路，同事事後笑稱她是稱職的「牧童」。
枋寮分局石光派出所員警方思涵趕到現場後，赫見4頭牛併排在路中央漫步，幾乎要把整個路面堵塞，且逆向而來，若放任牛隻繼續在橋上走恐發生車禍，她立即開啟巡邏車警示燈提醒後方來車，並將巡邏車打橫在路中央，阻止牛群繼續前進
牛群悠哉地以橫向併排隊形一路前進，越過巡邏車後又繼續苛行，方思涵靈機一動，拿起閃光指揮棒，跟在牛群外側以手勢指揮加上哨音配合，緩緩地將牛群引導至路旁並驅離至河堤旁的產業道路，成功阻止可能的交通危害。
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