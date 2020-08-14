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勞工注意！ 20日起不用自然人憑證也能查勞保了

牛群逆向誤闖省道橋梁 女警充當牧童驅離牛群

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣枋寮警分局昨天深夜獲報，指省道台1線屏東縣新埤大橋有牛群誤入，在路中央漫步，因該處路段道路筆直，加上半夜車速快，員警馳赴現場處理，先用巡邏車擋住去路並警告來車，但壯碩的牛隻不知如何驅離，女警急中生智，用閃光指揮棒緩緩將牛群引導至路旁，並驅離至河堤旁的產業道路，同事事後笑稱她是稱職的「牧童」。

枋寮分局石光派出所員警方思涵趕到現場後，赫見4頭牛併排在路中央漫步，幾乎要把整個路面堵塞，且逆向而來，若放任牛隻繼續在橋上走恐發生車禍，她立即開啟巡邏車警示燈提醒後方來車，並將巡邏車打橫在路中央，阻止牛群繼續前進

牛群悠哉地以橫向併排隊形一路前進，越過巡邏車後又繼續苛行，方思涵靈機一動，拿起閃光指揮棒，跟在牛群外側以手勢指揮加上哨音配合，緩緩地將牛群引導至路旁並驅離至河堤旁的產業道路，成功阻止可能的交通危害。

省道台1線屏東縣新埤大橋昨天深夜有牛群誤入，在路中央漫步，趕赴現場的女警用閃光指揮棒緩緩將牛群引導至路旁並驅離至河堤旁的產業道路。記者潘欣中／翻攝
省道台1線屏東縣新埤大橋昨天深夜有牛群誤入，在路中央漫步，趕赴現場的女警用閃光指揮棒緩緩將牛群引導至路旁並驅離至河堤旁的產業道路。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 車禍

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