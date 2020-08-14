快訊

勞工注意！ 20日起不用自然人憑證也能查勞保了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女子載4歲女童 疑閃避車輛撞民宅2人傷

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

44歲林姓女子今天上午8點多行經苗栗縣頭份市民族路時，疑因閃避一輛倒車的車輛，車子失控撞上路邊民宅，車體毀損嚴重， 救護人員趕到將她救出，受傷女駕駛意駛清楚，但右膝蓋出現撕裂傷且疑似骨折，和車內一名4歲女童都被送往為恭醫院救治，車禍發生原因及責任侍釐清。

苗栗縣消防局指出，消防局8點35分接獲派遣，頭份市民族路上有汽車衝撞民宅，頭份消防分隊立即出動救護車、救助器材車及消防員、實習生9人前往救援；到達現場確認為1輛汽車自撞民宅，車體並有漏油情形，消防員立先將車子熄火並拉手煞車，利用木屑覆蓋油漬，保障其他用路人安全。

車上女駕駛意識清楚，右大腿疑似變形受困於駕駛座，車內還有1名女童輕傷，意識清楚，手部多處擦傷； 女駕駛由消防救護人員給予KED固定上長背板，由後座拖出，和車內女童一併被送醫治療，林姓女駕駛酒測值為零。

苗栗縣消防局第三大隊表示，行車請隨時注意前方路況，保持良好精神狀態及提高自身警覺性，以免造成憾事發生，車上如有乘載兒童，應依安全座椅相關規定設置兒童安全座椅，保障兒童乘車安全。

林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／苗栗縣消防局提供
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／苗栗縣消防局提供
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／苗栗縣消防局提供
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／苗栗縣消防局提供
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／苗栗縣消防局提供
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／苗栗縣消防局提供
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／苗栗縣消防局提供
林姓女子駕車疑因閃避一輛倒退中的車子，失控自撞民宅，車體嚴重毀損，她和車內女童2人受傷。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣 車禍

延伸閱讀

菁英國際爆違規班舍！限改未過罰10萬　最重將廢立案

登山隊員跌落100公尺深邊坡 救難人員接力送醫

影／苗栗消防局救護車被撞3人傷 消防隊員腦震盪急救

125公斤男卡井口無助求援 墜井原因曝「哭笑不得」

相關新聞

竹市連鎖藥局賣來源不明醫用口罩 衛生局重罰100萬元

新竹市衛生局連日來接獲民眾投訴，從1家連鎖藥局不同分店購買到疑似來源不清、包裝標示有疑慮的醫用口罩，經衛生局調查，藥局所...

蘇花改讓路！15天大心臟病女嬰 台北馬偕順利接手

「請讓給我們一條路！」花蓮一名救護車司機昨晚在花蓮臉書社團發文，表示今天要載一名新生女嬰到台北就醫，小美女在保溫箱內不適...

影／女子載4歲女童 疑閃避車輛撞民宅2人傷

44歲林姓女子今天上午8點多行經苗栗縣頭份市民族路時，疑因閃避一輛倒車的車輛，車子失控撞上路邊民宅，車體毀損嚴重， 救護...

花蓮早產女嬰北上求醫 警方協助開道中午平安抵達馬偕

花蓮一名15天大的早產女嬰，今天由護理人員陪同，搭救護車北上接受治療。因司機昨晚在臉書社團發文請求讓路，引發各界關心，國...

山老鼠不僅剁下黑熊熊掌吃 連保育類長鬃山羊都遭虐殺

林務局與新竹檢警破獲山老鼠集團，除了在現場發現台灣黑熊骨骸，何姓主嫌更被同夥供出去年10月在山林間偶遇台灣特有種保育類長...

國2大湳交流道匝道大貨車失控翻覆 警：疑撿手機釀禍

國道2號大湳交流道東向出口匝道，先前才因一面「左往鶯歌、右往八德」的指示標示牌易讓用路人難分左右，引起熱議，未料，今天早...

失蹤15年竟成無名屍 板橋警助離家婦與家人團圓

新北市板橋警分局防治組員警王閔南2年前發現16年前落水的無名女屍始終無人認領，過濾失蹤人口資料比對，發現曾向北市警方通報...

影／國道1號183公里處火燒車 燒毀防疫用隔離衣2萬件

載著防疫用隔離衣的聯結車，今天清晨在國道1號183.9k北上方向，突然火燒車， 何姓駕駛將車駛向路肩，並向警方報案，台中...

死因待查…瑞芳蝙蝠洞岸際男屍頭有傷 一串鑰匙查出身分

新北市瑞芳區海濱路蝙蝠洞涼亭附近海域岸際，今天上午在發現有一名男子疑溺水，消防、岸巡人員到場救援時發現已經死亡，警方到場...

影／逆向騎車造成連環撞 69歲阿伯道完歉肇逃挨罰

69歲的林男騎機車沿中市南區工學路逆向行駛，撞上黃男所騎機車，並造成黃男後方騎士反應不及，追撞黃男的機車，而肇事的林男落...

不畏高溫！酷熱炎夏鐵皮屋內 15賭客披濕毛巾降溫聚賭

臺南市政府警察局麻豆分局昨天下午3點許，在下營區一處鐵皮屋內查獲俗稱「目賊仔」之撲克牌職業賭場，當場查扣賭資現金及撲克牌...

夜衝合歡山觀星賞日出死傷增加 交通隊：主因疲勞駕駛

海拔逾3000公尺的昆陽管制站，是台14甲線進入武嶺、合歡山的中繼站，將設置全國最高的交通管制點，面對近來夜衝合歡山的交...

熱門新聞

山老鼠狠砍珍貴千年樹瘤 還設陷阱槍殺台灣黑熊

山老鼠殺熊吃下肚 黑熊媽媽：很不捨但只是冰山一角

請讓一條路！花蓮心臟病女嬰北上治療 司機求讓道

年近7旬翁大膽偽造三倍券！ 市值百萬幸未流入市面

竹市連鎖藥局賣來源不明醫用口罩 衛生局重罰100萬元

2萬件防疫隔離衣國道一號上燒燬 中部北上路段堵6公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。