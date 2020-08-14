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影／女子載4歲女童 疑閃避車輛撞民宅2人傷
44歲林姓女子今天上午8點多行經苗栗縣頭份市民族路時，疑因閃避一輛倒車的車輛，車子失控撞上路邊民宅，車體毀損嚴重， 救護人員趕到將她救出，受傷女駕駛意駛清楚，但右膝蓋出現撕裂傷且疑似骨折，和車內一名4歲女童都被送往為恭醫院救治，車禍發生原因及責任侍釐清。
苗栗縣消防局指出，消防局8點35分接獲派遣，頭份市民族路上有汽車衝撞民宅，頭份消防分隊立即出動救護車、救助器材車及消防員、實習生9人前往救援；到達現場確認為1輛汽車自撞民宅，車體並有漏油情形，消防員立先將車子熄火並拉手煞車，利用木屑覆蓋油漬，保障其他用路人安全。
車上女駕駛意識清楚，右大腿疑似變形受困於駕駛座，車內還有1名女童輕傷，意識清楚，手部多處擦傷； 女駕駛由消防救護人員給予KED固定上長背板，由後座拖出，和車內女童一併被送醫治療，林姓女駕駛酒測值為零。
苗栗縣消防局第三大隊表示，行車請隨時注意前方路況，保持良好精神狀態及提高自身警覺性，以免造成憾事發生，車上如有乘載兒童，應依安全座椅相關規定設置兒童安全座椅，保障兒童乘車安全。
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