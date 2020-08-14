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花蓮早產女嬰北上求醫 警方協助開道中午平安抵達馬偕
花蓮一名15天大的早產女嬰，今天由護理人員陪同，搭救護車北上接受治療。因司機昨晚在臉書社團發文請求讓路，引發各界關心，國道警方今早主動協助開道，救護車花了不到2個半小時，中午已經平安達台北馬偕醫院。
女嬰躺在保溫箱中，今天上午由家人及護理人員陪同，搭乘救護車出發到台北，隨車護理人員一路監看各項生理狀況，都相當平穩。護理人員表示，蘇花改沿路車子不算多，加上有保溫箱，不宜疾駛，救護車都是依正常速度行駛；車子上了國5後，國道警察主動協助開道，行車速度有加快。
護理人員表示，途中警政署有去電關心，表示也願意在平面道路提供交管協助，但女嬰雖有手術需求，但其實並沒有立即性的危險，因此她予以婉拒。
從花蓮到馬偕醫院約162公里，正常車行時間約需3個多小時；這輛載著女嬰的救護車，上午10時從花蓮市出發，還不到中午12時30分就抵達，節省不少時間。女嬰到院後，就由馬偕醫護團隊接手處理。
這名女嬰是早產兒，出生不久檢查發現有心臟問題，醫師評估需要動手術，家屬請來民間救護車，今天載著還住在保溫箱內的小女嬰以及醫療人員北上，司機昨晚在臉書社團發文，請求路人讓道，引起廣大迴響。
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