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蘇花改讓路！15天大心臟病女嬰 台北馬偕順利接手
「請讓給我們一條路！」花蓮一名救護車司機昨晚在花蓮臉書社團發文，表示今天要載一名新生女嬰到台北就醫，小美女在保溫箱內不適合劇烈晃動，因此車速不快，但希望用路人看到救護車能讓道。文章一出引發熱烈回響，不少網友轉發，女嬰已經抵達台北，由馬階醫院接手。
馬偕醫院表示，花蓮轉院女嬰目前已抵達馬偕醫院，家屬未授權院方說明女嬰病況，院方也不會做後續說明，希望留給臨床醫師專業醫療照護環境。
這名才15天大的女嬰為早產兒，出生不久檢查發現心臟問題，醫師評估需動手術，家屬請民間救護車今天載著還住在保溫箱內女嬰及醫療人員北上。去年1月花蓮也曾有一名5個月大男嬰因腦膜炎需開刀，轉院送台北的醫院，母親擔心塞車，深夜在臉書社團留言，希望用路人讓道。
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