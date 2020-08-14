蘇花改讓路！15天大心臟病女嬰 台北馬偕順利接手

「請讓給我們一條路！」花蓮一名救護車司機昨晚在花蓮臉書社團發文，表示今天要載一名新生女嬰到台北就醫，小美女在保溫箱內不適合劇烈晃動，因此車速不快，但希望用路人看到救護車能讓道。文章一出引發熱烈回響，不少網友轉發，女嬰已經抵達台北，由馬階醫院接手。

馬偕醫院表示，花蓮轉院女嬰目前已抵達馬偕醫院，家屬未授權院方說明女嬰病況，院方也不會做後續說明，希望留給臨床醫師專業醫療照護環境。