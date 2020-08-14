竹市連鎖藥局賣來源不明醫用口罩 衛生局重罰100萬元
新竹市衛生局連日來接獲民眾投訴，從1家連鎖藥局不同分店購買到疑似來源不清、包裝標示有疑慮的醫用口罩，經衛生局調查，藥局所販售的口罩進貨廠商並未取得藥商許可執照，且藥局涉及自行貼標許可證號於口罩外包裝，嚴重違法藥事法第49條、第57條，將重罰100萬元。
新竹市衛生局指出，接獲投訴後，立即到該藥局各分店調查，經連日追溯供貨上游廠商，並約談該連鎖藥局負責人，查出藥局所稱的進貨廠商，並未取得合格的「藥商許可執照」，已違反藥事法第49條，衛生局將開罰50萬元。
另外，也查出該藥局自上游廠商進貨口罩後，自行將「醫用口罩許可證字號」貼標於外包裝，已違反藥事法第57條規定「應由藥物製造工廠為之」，將開罰50萬元，合計共將開罰100萬元。
衛生局提醒市民，如有任何醫療口罩相關問題，請撥打專線1999或電洽衛生局食品藥物管理科(03)5353170。
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