國2大湳交流道匝道大貨車失控翻覆 警：疑撿手機釀禍

國道2號大湳交流道東向出口匝道，先前才因一面「左往鶯歌、右往八德」的指示標示牌易讓用路人難分左右，引起熱議，未料，今天早上發生1起大貨車翻車事故，造成後方壅塞回堵4公里，不少民眾推想是否又與指示牌面有關？國道警方初步調查，大貨車林姓男駕駛自稱因撿手機而失控翻車，與另名女乘客多處擦挫傷送醫，無生命危險。

國道警方今天早上8點44分接獲報案，在國道2號東向大湳交流道出口匝道處，大貨車疑似失控撞上匝道分隔島與匝道指示牌面後側翻，車頭與擋風玻璃毀損，車上2人輕傷送醫，由於大貨車整個車身側倒占據匝道出口，也造成後方回堵長達4公里。

國道六隊龍潭分隊長盧建文說，警方獲報後到場處理，年約30歲的林姓駕駛與許姓女乘客多處擦挫傷，由桃園市政府消防局送往長庚醫院救護，尚無生命危險，現場已於11時23分排除，車流在中午陸續紓解，經初步了解，疑為駕駛撿手機才會失控釀禍。

桃園市消防局接獲大貨車翻車事故，派出轄區第一大隊大林分隊救援，消防人員8點50分抵達現場，現場2名傷患已自行脫困，救護人員立即給予清洗傷口、包紮止血等急救處置後立即送醫，2人都意識清楚，送往林口長庚醫院救治。