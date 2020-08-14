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失蹤15年竟成無名屍 板橋警助離家婦與家人團圓

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

失蹤15年竟成無名屍，板橋警分局防治組員警王閔南（右）助無名女屍與家人團圓。圖／警方提供
失蹤15年竟成無名屍，板橋警分局防治組員警王閔南（右）助無名女屍與家人團圓。圖／警方提供
新北市板橋警分局防治組員警王閔南2年前發現16年前落水的無名女屍始終無人認領，過濾失蹤人口資料比對，發現曾向北市警方通報母親為失蹤人口協尋的所描述的狀況有些微關連性，通知報案人李姓男子再次採DNA重新進行比對，去年在遺物及DNA雙重比對下確認身分，因必須經法院公告6個月撤銷李母原先的死亡證明，又遇到今年新冠肺炎疫情，李男直到昨天才到板橋警分局辦理無名屍認領及結案。

新北市板橋警分局尋人高手防治組員警王閔南於107年底，清查「法務部查詢系統無名屍體檔案資料庫」及「內政部警政署失蹤人口資料」交叉比對分析之下，

民國93年5月6日在桃園蘆竹海邊沙灘邊發現的無名女屍特徵，與李姓男子當年5月5日向北市北投警分局報案，時年76歲母親無故家失蹤案有些許關連。

報案人李姓男子當時向警方表示，他與母親同住，5月4日回到家中，原以為母親只是外出逛逛，但到隔天仍無母親的消息，發現不對勁，連忙向住家附近的北投警分局大屯派出所報案協尋，但事隔10多年仍無下落，也因失蹤超過7年，已由法院公告母親已死亡。

王閔南發現當年在桃園海邊發現無名女屍身上的特徵，與李男在民國93年5月間報案所描述的狀況有些微關連性，就這樣串起了尋人任務的開頭，透過戶役政資料比對之下，去年初找到當時報案的李男，經連絡並告知其母親應是屬於生前落水溺斃，希望家屬前來採取DNA再送法務部法醫研究所重新進行比對。

李男深覺母親的個性不會自尋短路，印象中媽媽身體還是硬朗，偶爾打牌當作消遣，可能是因某次跌倒摔傷後，造成腰部時常舊疾復發，也常跟他說，因為腰傷的關係不想活了，推測可能是久病厭世才會選擇這條不歸路，為讓母親能落葉歸根，也同意再次採集DNA檢體。

去年中經由無名女屍身上遺物包括玉鐲、兩枚白金戒指及DNA比對雙重確認下，證實該具無名女屍正是李男離家失蹤的母親，因必須經法院公告6個月撤銷李母原先的死亡證明，又遇到今年新冠肺炎疫情，李男直到昨天才到板橋警分局辦理無名屍認領及結案。

「生要見人、死要見屍」常是失蹤者家屬最大的心願，板橋警方表示，若家裡親人失蹤已久，警方可採集DNA送至法醫研究所，比對歷年來無家屬指認的無名屍案件，替失蹤人口家屬開啟另一扇協尋之窗，失蹤家屬可前往板橋等分局採驗，或到法醫研究所，免費採取3支口腔棉棒採證，就可開啟找到家人的一扇窗。

失蹤15年竟成無名屍，板橋警分局防治組員警王閔南助無名女屍與家人團圓。圖／警方提供
失蹤15年竟成無名屍，板橋警分局防治組員警王閔南助無名女屍與家人團圓。圖／警方提供
失蹤15年竟成無名屍，板橋警分局防治組員警王閔南（右）助無名女屍與家人團圓。圖／警方提供
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失蹤 DNA

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