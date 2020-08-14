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影／國道1號183公里處火燒車 燒毀防疫用隔離衣2萬件
載著防疫用隔離衣的聯結車，今天清晨在國道1號183.9k北上方向，突然火燒車，何姓駕駛將車駛向路肩，並向警方報案，台中警消出動4輛消防車前往搶救，但大火熊熊，250箱內的2萬件隔離衣燒毀，起火原因由警方調查中。
這批防疫用隔離衣，由紡織股后聚陽 (1477)所生產，從嘉義民雄廠運往桃園倉儲，聯結車6時9分駛至國道1號183.9k北上方向，聯結車突然起火燃燒，何姓駕駛駕駛雖緊急將車駛至路肩，以手機向警報案。
台中市消防局出動春社、烏日分隊，出動消防車4輛、救護車1輛、人員16名，由春社分隊邱小隊長帶隊前往搶救。聯結車的其中1個貨櫃陷入火海，250箱共2萬件隔離衣燒毀。
消防人員6時23分抵達，發現聯結車上載送物均為橄欖油、紙箱、塑膠包模類，迅速將火撲滅。
聚陽總公司黃姓發言人說，這批隔離衣是要運送交貨疾管署，損失約百萬餘元，有庫存可馬上補貨，不影響防疫。指揮中心發言人莊人祥表示，燒掉的這批隔離衣是要送至疾管署倉儲交貨，做為指揮中心戰備庫存，由於該批尚未交貨，因此損失由廠商自行負責。
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