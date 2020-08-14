死因待查…瑞芳蝙蝠洞岸際男屍頭有傷 一串鑰匙查出身分

新北市瑞芳區海濱路蝙蝠洞涼亭附近海域岸際，今天上午在發現有一名男子疑溺水，消防、岸巡人員到場救援時發現已經死亡，警方到場檢視，發現並非潛水客，穿著一般衣物，死亡原因還待檢驗調查，警方從他身上一串鑰匙，在附近找到可插入的機車，查出疑似林姓男子，已通知家屬來指認。

今天上午9時20分，新北市瑞芳區海濱路蝙蝠洞涼亭附近海域的岸際，有潛水客報案，疑似有戲水民眾發生溺水狀況，請求救護。

瑞芳警分局、岸巡人員、消防人員抵達現場，發現已經死亡，救援上岸後發現為男性屍體，警方在死身上找到一串鑰匙，在附近一輛機車上可以插入發動，裡面有證件，經追查車籍，疑為桃園61歲林姓男子。鑑識人員到場採證，初步檢視死者大體無明顯外傷，但疑有撞擊傷，是落水時撞到還是其他原因，仍待了解，現場無可疑打鬥痕跡，已報請檢相驗調查。