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影／逆向騎車造成連環撞 69歲阿伯道完歉肇逃挨罰

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

69歲的林男騎機車沿中市南區工學路逆向行駛，撞上黃男所騎機車，並造成黃男後方騎士反應不及，追撞黃男的機車，而肇事的林男落跑，經2名騎士報警，台中市警三分局將依法對林肇事逃逸及逆向行駛部分併予開單告發。

市警三分局交通分隊，於7月24日下午，接獲一起交通事故案件，警方到達現場後發現有兩位機車騎士，這兩位同為黃姓的男子向警方指稱，他們兩人騎乘機車一前一後，同時由南區工學路旁起步往西向行駛，不料才剛騎出來，突然有一輛機車沿工學路逆向而來，在前方的黃姓(25歲)機車騎士見狀立即緊急剎車，但仍然與逆向機車迎面撞上。

後方的黃姓騎士(28歲)也因反應不及，追撞上前方黃姓騎士的機車，引發連環事故的發生，而那位逆向的機車卻像沒他事似的，立即落跑離開，現場留下兩名黃姓機車騎士面面相覷，兩名黃姓機車騎士只好先報案求助於警方，希望找出肇事者好向他求償。

警方獲報後積極追查，調閱監視器查出逆向機車騎士為林男(69歲)，通知林到案說明，林表示他在事故地點前逆向行駛，看到兩輛機車騎出來就立即剎車，沒有與對方發生碰撞，只見到兩輛騎出來的機車追撞在一起，自認為事故與自己無關，而且他有向前方機車說對不起，認為雙方已有默契，覺得沒自己的事了才會離開。

警方依據監視器影像發現，林在事故地點沿路逆向行駛，且行至事故地點後確實有與黃姓騎士的機車發生碰撞，也因此引發後方的追撞交通事故，但林姓騎士事故後完全沒有停車也沒有報警，自以為與事故無關就逕行離去，警方將依法對其肇事逃逸及逆向行駛部分併予開單告發。

交通分隊長蔡興邦表示，林姓機車騎士在事故地點前，逆向騎乘機車與黃姓駕駛發生擦撞，並引發後方追撞事故，事故後沒有依規定處置，兩違規行為分別違反道路交通管理處罰條例第45條一項一款「不按遵行之方向行駛」及第62條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」。

本案交通事故雖無人受傷，但林姓駕駛仍不得離開現場，警方將就其違規部分依法舉發，並同時呼籲，民眾發生交通事故後，應取得雙方共識，或依規定報案由警方處理後，方可離開現場，以避免後續紛爭。

林男騎機車逆向行駛，撞上黃男所騎機車，並造成黃男後方騎士反應不及，追撞黃男機車，而肇事的林男落跑，台中市警三分局將依法對林肇事逃逸及逆向行駛部分併予開單告發。圖／警方提供
林男騎機車逆向行駛，撞上黃男所騎機車，並造成黃男後方騎士反應不及，追撞黃男機車，而肇事的林男落跑，台中市警三分局將依法對林肇事逃逸及逆向行駛部分併予開單告發。圖／警方提供
林男騎機車逆向行駛，撞上黃男所騎機車，並造成黃男後方騎士反應不及，追撞黃男機車，而肇事的林男落跑，台中市警三分局將依法對林肇事逃逸及逆向行駛部分併予開單告發。圖／警方提供
林男騎機車逆向行駛，撞上黃男所騎機車，並造成黃男後方騎士反應不及，追撞黃男機車，而肇事的林男落跑，台中市警三分局將依法對林肇事逃逸及逆向行駛部分併予開單告發。圖／警方提供

事故 機車騎士 台中市

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