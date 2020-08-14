國內首宗偽造三倍券升級第3代 套色券沒印好就被抓

雲林縣破獲國內首宗偽造三倍券工廠，逮捕5嫌，起出可製造多達10億元的紙張、設備，蘇姓偽鈔專家完成第二代2.0偽券，並已買好變色顏料，正準備開始印製第三代3.0偽券，就被警方破獲，否則將嚴重干擾國家振興方案，雲林縣長張麗善今天頒發破案獎金，並感謝檢警的用心。

虎尾分局長郝心誠說，這國內第一宗三倍券偽造工廠案，是因7月間，虎尾鎮一家彩券行，店老板不查收到兩張500元三倍券購買刮刮樂，所幸刮刮樂只刮中小獎，晚上結帳時，彩券行老板娘發現所收的兩張三倍券有異，即拿到銀行確認為偽券，馬上向虎尾分局報案。

警方很快從監視器查出持偽券的62歲張姓男子，7月27日逮捕張男，起出少數偽券後，雲林縣警局馬上組成專案小組展開跟監查訪，發現蘇姓主嫌偽鈔工廠設在彰化一間民宅。

郝心誠說，該工廠製造的第一代偽鈔紙質和印術與票面防偽，做得粗糙，仔細看就可分辨真偽，於是進行良，產出第二代增加防偽數字，且紙質變細緻，但因沒有浮字，用手一摸仍可分辨出來。

二代券由一名張姓女子，於8月5日持券到超商買咖啡，被店員發現是偽券，馬上報警，警方立刻逮捕張女，發現和先前張男所持的偽券略有不同，並從犯嫌口供發現第三代券正在研製中。

雲林縣警局長顏旺盛說，第三代偽券將增加變色顏料的套色技術，更難辨識，專案小組認為絕不能讓3.0版流入市面，事跡成熟馬上展開行動將該集團蘇嫌與印製工人共五人一舉成擒，起出250萬元一、二代券，及製造三代券的色料與機台、版模，讓三代券未能印製。

雲林縣長張麗善今天頒發破案獎金，她說，三代券一旦套色成功，肉眼更難辨識，流入市場影響振興方案市場，並帶給商家嚴重損失，感謝檢警即時破案，不讓偽券流入市場，干擾國家經濟，值得喝采。