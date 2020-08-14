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過分！林口女對兒細心照顧 卻辱罵痛毆友人女兒

聯合報 / 記者柯毓庭吳亮賢／新北即時報導

29歲吳姓女子幫32歲鄒姓女友人照顧約1歲的女兒時，疑因女童調皮，吳女竟對女童施暴，不斷以手毆打女童後將她推倒在地，有民眾路過，聽見吳女不斷以「智障、白痴」等語句辱罵女童PO網提醒，警方發現後介入偵辦，雖鄒未提出告訴，警詢後仍依刑法妨害幼童發育罪嫌函送，另函請社會局進行行政裁處與處置。

徐姓網友昨晚在臉書「正港林口大家庭」PO文指出，前天下午在林口某百貨有一名保母疑似施暴女童，不斷怒罵智障、白痴，甚至動手推打，「還抓住她的後腿倒掛起來甩」；女童大腿甚至有明顯瘀傷，雖難證實傷勢從何而來，但監視器確實拍到很多施暴畫面，希望藉PO文讓受虐女童家長得知，趕緊換一個保母。

據悉，吳女與鄒女兩人為朋友，吳有一個兒子，鄒女則有年約1歲的一個女兒；鄒有時工作繁忙，會將女兒交給無業在家帶小孩的吳女照顧，未料昨天下午吳帶著女童與兒子前往林口昕境廣場的兒童樂園遊玩時，吳女以「智障、白痴」等字眼辱罵，民眾經過看見，事後向附近店家調閱監視畫面，才發現吳女虐待女童，以手不停毆打女童，甚至將她推倒在地，對待自己兒子卻十分有愛、細心呵護，認為女童慘遭保母虐待，便將此事PO網提醒女童家屬。

案經警方網巡發現並介入偵辦，經通知吳女到案後，她坦承犯行，並稱是因小孩調皮不聽話，一時情緒失控才會出手打小孩。雖鄒未提告，警方詢問後仍依刑法妨害幼童發育罪嫌函送，另函請社會局進行行政裁處與處置。

吳女出手將女童推倒在地。記者柯毓庭／翻攝
吳女出手將女童推倒在地。記者柯毓庭／翻攝
吳女以手毆打女童多下。記者柯毓庭／翻攝
吳女以手毆打女童多下。記者柯毓庭／翻攝

保母 虐童

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