愛犬走失主人急尋 女警教「撇步」狗主動返家

台中市民賴男的愛狗本月6日走失，向警求助尋找，女警教他小撇步，先去土地公廟拜拜，賴男至家附近土地公求助，果然在數日即本月10日，愛狗主動返家，讓賴高興不已。圖／警方提供 台中市民賴姓男子的愛狗本月6日走失，向警求助尋找，女警教他小撇步，先去土地公廟拜拜，賴男至家附近土地公求助，果然在數日後即本月10日，愛狗主動返家，讓賴高興不已。

「先生請問有甚麼事嗎?我…我的小狗不見了」。民眾進所報案緊張到連話都說不清楚。原來這位民眾賴先生表示平時都會讓自家小狗黑豆從自家出門，到賴民的母親家中陪伴母親，兩家相距不到5百公尺，黑豆頗有靈性，第一次帶牠走過就記住路線，從不讓人擔心，4、5年來黑豆時間一到自己便出發到賴母家中，從不失誤，沒想到在8月6日下午16許同樣時間出門，卻等不到黑豆返家。

賴民抱持希望來派出所盼能調閱監視器找回黑豆，中市第五警分局東山派出所的女警員吳鳳紋了解狀況後，隨即調閱賴民家附近監視器，但只看到黑豆出門之後就失去蹤影。

吳鳳紋見到賴民失望神情，身為愛狗人士的她相當不捨，想起過去自家小狗也曾失蹤，也會去拜託土地公把貪玩忘記返家的小狗帶回來，便提醒賴民可以到住家附近的土地公廟請土地公幫忙。

賴返家後印製選賞萬元的尋狗啟事到外處張貼同時，抱著姑且一試的心情至大坑圓環福德祠誠心祈求土地公幫忙，過了幾天(10日)終於傳來好消息，黑豆竟然自己回家了！賴男在黑豆返家後隨即向吳員表示感謝，感謝警方提醒才讓黑豆返家。