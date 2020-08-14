影／成群男女攜嬰釣蝦場歡唱酒後口角 辱罵員警吃官司

熊姓男子與成群朋友到複合式KTV釣蝦場唱歌喝酒，直到今天凌晨準備離去，他被朱姓朋友叫醒卻大發雷霆，2人大打出手，警方到場控制全場，發現其中還有人帶嬰兒深夜逗留，盤查身分時，另名朋友謝姓男子涉嫌辱罵員警，立即被員警噴辣椒水逮捕，全案今天由高雄市警鳳山分局移送法辦。

據了解，熊姓男子（19歲）與另12名男女朋友，在高雄市鳳山區善士街某釣蝦場KTV包廂喝酒唱歌，直到今天凌晨1點多，大夥人準備離去，他在包廂內熟睡，被朋友朱姓男子（28歲）叫醒，卻大發脾氣，和朱起衝突，警方據報才趕到釣蝦場，控制全場。

員警發現同包廂的男女有人帶2名嬰兒，深夜仍逗留釣蝦場，才逐一盤查身分，不料， 熊與謝姓男子（20歲）情緒激動，不聽警方勸阻，謝還涉嫌辱罵警方，員警立即對他噴辣椒水制伏，熊則突然昏倒，經警方找救護車送往國軍高雄總醫院急救，清醒後已無大礙。