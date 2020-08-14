快訊

最後巡禮！李登輝移靈車隊繞行總統府 李大維率隊致意

警查獲偽三倍券就請雞排？何志偉：我說到做到

影／成群男女攜嬰釣蝦場歡唱酒後口角 辱罵員警吃官司

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

熊姓男子與成群朋友到複合式KTV釣蝦場唱歌喝酒，直到今天凌晨準備離去，他被朱姓朋友叫醒卻大發雷霆，2人大打出手，警方到場控制全場，發現其中還有人帶嬰兒深夜逗留，盤查身分時，另名朋友謝姓男子涉嫌辱罵員警，立即被員警噴辣椒水逮捕，全案今天由高雄市警鳳山分局移送法辦。

據了解，熊姓男子（19歲）與另12名男女朋友，在高雄市鳳山區善士街某釣蝦場KTV包廂喝酒唱歌，直到今天凌晨1點多，大夥人準備離去，他在包廂內熟睡，被朋友朱姓男子（28歲）叫醒，卻大發脾氣，和朱起衝突，警方據報才趕到釣蝦場，控制全場。

員警發現同包廂的男女有人帶2名嬰兒，深夜仍逗留釣蝦場，才逐一盤查身分，不料， 熊與謝姓男子（20歲）情緒激動，不聽警方勸阻，謝還涉嫌辱罵警方，員警立即對他噴辣椒水制伏，熊則突然昏倒，經警方找救護車送往國軍高雄總醫院急救，清醒後已無大礙。

鳳山警分局依違反社會秩序維護法聚眾鬥毆 ，查辦熊、朱2人，另依違反社會秩序維護法的妨害公務查辦謝姓男子。

高雄警方處理釣蝦場衝突，對涉嫌辱罵員警的男子噴辣椒水。記者林保光／翻攝
高雄警方處理釣蝦場衝突，對涉嫌辱罵員警的男子噴辣椒水。記者林保光／翻攝

高雄市 KTV 妨害公務

延伸閱讀

南投市KTV傳聚眾鬥毆 警方將加強臨檢連續掃蕩

持掌心雷槍射前鄉長家 槍手躲百公尺外釣蝦場被逮

騎機車未戴安全帽被取締 莽男罵警還扯壞無線電吃官司

影／男子闖紅燈拒酒測罰18萬 女友發飆辱警也吃官司

相關新聞

請讓一條路！花蓮心臟病女嬰北上治療 司機求讓道

「請讓給我們一條路！」花蓮一名救護車司機昨晚在花蓮臉書社團發文，表示今天要載一名新生女嬰到台北就醫，小美女在保溫箱內不適...

2萬件國家隊隔離衣送疾管署途中燒燬 聚陽：不影響防疫

生產防疫衣及隔離衣的國家隊聚陽實業公司生產的2萬件隔離衣，上午裝箱兩貨櫃，由曳引貨櫃車從嘉義縣民雄廠運往桃園，經國一台中...

過分！林口女對兒細心照顧 卻辱罵痛毆友人女兒

29歲吳姓女子幫32歲鄒姓女友人照顧約1歲的女兒時，疑因女童調皮，吳女竟對女童施暴，不斷以手毆打女童後將她推倒在地，有民...

2萬件國家隊隔離衣燒毀 莊人祥：對防疫無影響

生產防疫衣及隔離衣的國家隊聚陽實業公司生產的2萬件隔離衣，上午裝箱兩貨櫃，由曳引貨櫃車從嘉義縣民雄廠運往桃園，經國一台中...

愛犬走失主人急尋 女警教「撇步」狗主動返家

台中市民賴姓男子的愛狗本月6日走失，向警求助尋找，女警教他小撇步，先去土地公廟拜拜，賴男至家附近土地公求助，果然在數日即...

影／成群男女攜嬰釣蝦場歡唱酒後口角 辱罵員警吃官司

熊姓男子與成群朋友到複合式KTV釣蝦場唱歌喝酒，直到今天凌晨準備離去，他被朱姓朋友叫醒卻大發雷霆，2人大打出手，警方到場...

視障男過馬路被撞死 白車距肇事地點約百公尺疑肇逃

26歲的陳男今天凌晨駕駛白色小客車，途經台灣大道與三民路口，撞上51歲視障的顏男，經路人發現報警，陳男稱行經該路段時，並...

遊客違規被拍照舉發人已走 小琉球租車業無奈代付認賠

國內疫情解封適逢暑假，距本島不到半小時船程的屏東離島小琉球湧入大量遊客，島上最方便的出租機車一車難求，卻衍生不少交通亂象...

載滿防疫隔離衣的聯結車 在國道火燒車燒毀2萬件

載著防疫用隔離衣的聯結車，今天清晨在國道1號183.9k北上方向，突然火燒車， 何姓駕駛將車駛向路肩，並向警方報案，台中...

2萬件防疫隔離衣國道一號上燒燬 中部北上路段堵6公里

國道一號台中南屯北上路段184公里，今天上午發生曳引貨櫃車悶燒，一路飄白煙，嚇壞車後的駕駛人，通報119，國道警方據報趕...

台鐵行駛中噴零件 砸中橋下車

台鐵邊行駛邊「噴寶」？宜蘭一名李姓男子十一日開車經過冬山鄉成興路的台鐵高架橋下方，左側車門突被不明物體擊中，當下嚇出一身...

爭吵跌倒…聽障兒伴視障母屍4天

六十七歲半盲且有心臟疾病廖姓婦人，本月十日被發現陳屍家中，死亡多日發出惡臭；同住領有重度身心障礙手冊聽障的兒子用手語告訴...

熱門新聞

前參謀總長羅本立遺產「給子不給女」 後代鬧進法院

山老鼠狠砍珍貴千年樹瘤 還設陷阱槍殺台灣黑熊

山老鼠殺熊吃下肚 黑熊媽媽：很不捨但只是冰山一角

女童長菜花 一查竟是舅公性侵傳染

年近7旬翁大膽偽造三倍券！ 市值百萬幸未流入市面

影／台鐵列車「噴寶」影片曝光 苦主抱怨：太誇張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。