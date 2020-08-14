視障男過馬路被撞死 白車距肇事地點約百公尺疑肇逃

26歲的陳男今天凌晨駕駛白色小客車，途經台灣大道與三民路口，撞上51歲視障的顏男，經路人發現報警，陳男稱行經該路段時，並沒有看到人，全案由台中市警一分局調查中。

今天凌晨4時46分，台中市警一分局接獲報案，指稱在台灣大道與三民路口有交通事故發生，經查為陳姓駕駛人(男、約26歲) 沿三民路往中山路直行，顏姓行人（51歲）沿台灣大道往平等街步行，在台灣大道與三民路口發生碰撞。駕駛人經酒精測試其酒測值為0.00MG/L。顏男送醫救治後傷重不治。