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2萬件國家隊隔離衣送疾管署途中燒燬 聚陽：不影響防疫

聯合報 / 記者魯永明簡慧珍／即時報導

生產防疫衣及隔離衣的國家隊聚陽實業公司生產的2萬件隔離衣，上午裝箱兩貨櫃，由曳引貨櫃車從嘉義縣民雄廠運往桃園，經國一台中南屯路段火燒車燒毀；聚陽總公司黃姓發言人說，這批隔離衣是要運送交貨疾管署，損失約百萬餘元，有庫存可馬上補貨，不影響防疫。

黃姓發言人說，隔離衣價格等級不如防疫衣，這批貨燒毀，會有保險理賠，火燒車故原因，警消鑑定調查中，釐清原因會加強運送安全防護，這批貨是要交給疾管署（ＣＤＣ），不知用途雖燒掉，還有庫存，不影響防疫。

據了解，每件防護衣約在120元至140元，燒燬二萬件價值約240萬至280萬元。

副總統賴清德6月9日上午曾到嘉義縣民雄鄉頭橋工業區的聚陽實業研發中心訪視防護衣國家隊，賴清德肯定聚陽實業防疫決心，賴清德表示，台灣在6月7號大解封，表示大家的努力成功守住國人健康，也獲得國際肯定，其中第一線防疫英雄居功厥偉，而幕後英雄成功提供後勤支援也功不可沒，聚陽實業是其中之一，特別向董事長周理平及全體同仁表達最由衷的感激。

賴清德肯定聚陽實業守護台灣的精神，他說，2003年SARS爆發時，聚陽實業投入防護衣生產，現在面臨新冠肺炎的考驗也不推辭，第一時間調配國內外產能並在嘉義縣增闢生產線，以17年來研發高品質的技術生產最高等級的P3等級防護衣及P1等級隔離衣，提供第一線醫療人員最安全的防護。

賴清德稱讚聚陽實業生產的防護衣、隔離衣安全度超過國際標準，剪裁時尚、質量好，聚陽實業也不斷研發兼具醫療功能的功能衣，「一件衣服的研發可帶動醫療技術的進步。」令人欽佩。

周理平表示，以往台灣的高端防護衣都是仰賴進口，自3月初經濟部交付聚陽生產防護衣的任務，他就想在台灣建立本土供應鏈，最近已開始研發2.0版P3防護衣、優化生產製程等，相信半個月到一個月後就能生產出來。

生產防疫用隔離衣的國家隊聚陽實業公司生產2萬件路隔離衣，上午裝箱兩貨櫃，由曳引貨櫃車從嘉義縣民雄廠運往桃園，經國一台中南屯路段火燒車燒毀。圖／聯合報資料照片
生產防疫用隔離衣的國家隊聚陽實業公司生產2萬件路隔離衣，上午裝箱兩貨櫃，由曳引貨櫃車從嘉義縣民雄廠運往桃園，經國一台中南屯路段火燒車燒毀。圖／聯合報資料照片
副總統賴清德6月9日上午 曾到嘉義縣民雄鄉頭橋工業區的聚陽實業研發中心訪視防護衣國家隊。圖／聯合報資料照片
副總統賴清德6月9日上午 曾到嘉義縣民雄鄉頭橋工業區的聚陽實業研發中心訪視防護衣國家隊。圖／聯合報資料照片

火燒車 聚陽

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