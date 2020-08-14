請讓一條路！花蓮心臟病女嬰北上治療 司機求讓道
「請讓給我們一條路！」花蓮一名救護車司機昨晚在花蓮臉書社團發文，表示今天要載一名新生女嬰到台北就醫，小美女在保溫箱內不適合劇烈晃動，因此車速不快，但希望用路人看到救護車能讓道。文章一出引發熱烈回響，不少網友轉發，救護車已在今天上午10時出發。
這名才15天大的女嬰為早產兒，出生不久檢查發現有心臟問題，醫師評估需要動手術，家屬請來民間救護車，今天載著還住在保溫箱內的小女嬰以及醫療人員北上。
救護車司機因擔心今天北上車多，昨晚在臉書發文請求用路人「若看到救護車閃燈，鳴笛在蘇花改往北的路上，請讓給我們一條路，車速不快，因為小小小美女在車內的保溫箱內，不適合劇烈的晃動」，貼文近5000人分享，許多網友暖心留言祝福，為小女嬰加油打氣。
去年1月花蓮也曾有一名5個月大男嬰因為腦膜炎需要開刀，轉院送台北的醫院，焦急母親擔心塞車，深夜在臉書社團留言，希望用路人讓道。
花蓮縣警局交通隊長黃增樟說，救護車有緊急救護需求，享有優先通行權，不受標誌、標線的限制，且一般用路人都會讓道；若是民間車輛有類此需求，向警方提出申請，會個案評估，若確實有需求，就會通報各分局協助開道。
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