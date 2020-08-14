遊客違規被拍照舉發人已走 小琉球租車業無奈代付認賠

屏東東港警方暑假期間展開強力取締，當地租車業者抱怨最近收到不少遊客被拍照舉發的罰單，但遊客已離島，隔海索討費時又傷神，只好代付認賠了事。記者潘欣中／翻攝 國內疫情解封適逢暑假，距本島不到半小時船程的屏東離島小琉球湧入大量遊客，島上最方便的出租機車一車難求，卻衍生不少交通亂象，屏東東港警方暑假期間展開強力取締，半個月來開出近300張罰單；當地租車業者抱怨，最近收到不少遊客被拍照舉發的罰單，但遊客早已離島，隔海索討費時又傷神，只好代付認賠了事，希望警方採當場攔停告發；警方表示依法行政。

為改善小琉球暑假旅遊旺季期間交通安全問題，東港警方上月底會同監理機關人員，針對白砂碼頭周遭及中山路段等易肇事路段規畫聯合稽查勤務，到昨天為止合計告發違規近300件，在無牌拼裝車違規行駛道路載客、違規停車、改裝車體、無照駕駛、車廂以外載客外，以機車騎士戴安全帽占九成最多。

有當地民眾PO網反映，員警在小琉球取締民眾騎乘機車未戴安全帽違規時，質疑警方坐在警車上拍照而未當場攔停告發，因違規民眾包含向當地租機車的遊客，員警事後將違規單寄給機車租賃業者，但收到罰單時，遊客離開數日，為了省事，也不願為了幾百元而向客人追討，罰款多由業者自行吸收；業者說，已盡到告知遊客務必要戴的責任，機車出租1天400元，收到罰單倒賠200元。

東港分局交通組表示，員警執行取締騎乘機車未戴安全帽違規，均以當場攔停告發為主，日前員警執勤已當場攔停多部違規車輛進行告發，但仍有多部違規車輛同時行經交通稽查點，員警評估現場狀況不宜全部採取攔停製單舉發，基於安全考量，遂依據道路交通管理處理條例第7條之2規定，改以拍照逕行舉發。

警方說，依道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第36條規定，被通知人(租車業者)如接獲告發單，認為受舉發之違規行為應歸責他人(承租人)者，於到案日期前可檢附相關證明文件，向監理機關告知應歸責人，不會影響租車業者權益；民眾質疑當天員警坐在警車上拍照舉發違規，事後查證並無此事。